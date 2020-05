Технологические войны: США и Китай сошлись в схватке за одного из лидеров на рынке микрочипов

Очень мощный, но предпочитающий держаться в тени изготовитель чипов с Тайваня Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) сотрудничает с такими IT-гигантами, как Apple Inc. и Qualcomm Inc. Достаточно сказать, что в то время, как TSMC может производить чипы толщиной 5 нанометров, у главного китайского производителя - Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC) результат почти в три раза хуже – 14 нанометров.

Сейчас название компании можно найти на первых полосах мировых СМИ, потому что она стала яблоком раздора в технологической войне между США и КНР. Как обычно, новый фронт открыли США, запретив в прошлую пятницу всем компаниям использовать американское оборудование для поставок продукции Huawei Technologies Co. без разрешения правительства США. TSMC уже отказалась принимать новые заказы от Huawei.

Новая атака на Huawei угрожает не только его работникам и лидерству на глобальном рынке смартфонов и телекомовском рынке, но и сотням его поставщиков. Пекин пообещал защищать своего флагмана и пригрозил ответными санкциями американским компаниям, зависящим от Китая и китайской продукции: Apple Inc., Boeing Co. и т.д.

«Китай вероятно ответит адекватно,- говорится в аналитической записке консалтинговой компании Sanford C. Bernstein & Co.- Инвесторам следует готовиться к обострению торговой войны между США и КНР».

Не удивительно, что акции поставщиков Huawei в понедельник дружно устремились вниз. Акции TSMC, в доходах которого доля от сотрудничества с Huawei составляет 14%, например, подешевели на 2,5%.

В прошлом году, напомним, США уже запретили американским компаниям сотрудничать без специального разрешения Вашингтона с Huawei, в котором Трамп видит прямую угрозу безопасности Америки. Пятничное решение ужесточает этот запрет и распространяет его на компании и других стран. Китайский IT-гигант, в свою очередь, обвинил США в скрытых мотивах.

«Причины так называемой кибербезопасности – всего лишь отговорка,- написал в WeChat Ричард Ю, глава отдела бытовой электроники Huawei.- Главная причина – угроза технологической гегемонии США, которую представляет Huawei».

От пятничного решения Вашингтона пострадают не только Huawei и TSMC, но и группа американских компаний, включающих Applied Materials Inc., KLA, Lam Research Corp.

Huawei и его проектному подразделению HiSilicon особенно не из чего выбирать, если они перестанут получать чипы от TSMC. Можно, конечно, попытаться перейти на тайваньского производителя MediaTek Inc. и южнокорейского гиганта Samsung Electronics Co., о чем нынешний председатель правления Huawei Эрик Сюй уже говорил в марте. Однако сомнительно, что упомянутые компании согласятся на сотрудничество с китайцами после пятничного решения Министерства торговли США.

Huawei, которому объявила войну Америка, сейчас не позавидуешь. Он рискует уступить в конкурентной борьбе с Apple, Xiaomi Corp. и другими компаниями. Что касается TSMC, которая утверждает, что старается держаться от политики как можно дальше, и позиционирует себя как «Швейцария на технологическом рынке», обострение отношений между США и КНР в последние недели затрудняет сохранение нейтралитета. Тайваньская компания поставляет продукцию не только китайским потребителям типа Huawei, но и, скажем, американским военным. При этом она и сама зависит от американских производителей оборудования для изготовления полупроводников Applied Materials и Lam Research.

Похоже, TSMC все же предпочтет Америку Китаю. На прошлой неделе, к примеру, тайваньцы объявили о планах построить в Аризоне 12-миллиардный завод по изготовлению чипов.

Китай тем временем готовит ответные меры на новые ограничительные санкция против Huawei. Принадлежащая рупору КПК газета Global Times написала о подготовке достойного ответа, включая введение ограничительных мер против Apple, Boeing и других американских компаний, а также внеся их в список ненадежных партнеров.