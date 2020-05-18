Мишустин: 27 регионов России готовы к смягчению ограничений

Михаил Мишустин – глава Кабмина РФ на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса – заявил, что в России 27 регионов готовы к постепенному смягчению карантинных мер.

По его словам, это возможно, поскольку в этих субъектах за последние несколько дней показатель распространения вируса не превышает единицы и более половины специализированных коек, которые оборудованы для лечения осложнений болезни, остаются свободными, передаёт РИА Новости.

При этом премьер-министр признался, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции у нас в стране остается непростой, но все же можно констатировать, что рост заболеваемости удалось остановить. Мишустин также уточнил, что ограничения для пожилых людей снимут сразу, как только появится такая возможность.

Статистка по коронавирусу на 18 мая в России и Москве

За последние сутки в России новой коронавирусной инфекцией COVID-19 заболело ещё 8 926 человек. Всего на территории РФ выявлено уже 290 678 пациентов с COVID-19.

Днём ранее в России было зафиксировано 9 709 случаев заражения коронавирусом. Лидером по числу заболевших за сутки продолжает оставаться Москва, где выявили 3 238 новых заболевших. На втором месте – Подмосковье (921 новых случаев инфицирования), на третьем – Санкт-Петербург (+425).

За время эпидемии от коронавируса в России умерло 2 722 человек. Выписаны по выздоровлению за весь период 70 209 человек.

Узнать последние данные о ситуации с коронавирусом в России и мире можно на портале стопкоронавирус.рф.

Напомним, решением главы государства в России до 11 мая были объявлены нерабочие дни. С 12 мая решением президента всероссийские коронаканикулы были отменены. При этом, по словам Путина, борьба с эпидемией не завершается.

«Поэтому, начиная с 12 мая, на всех этапах вплоть до полного завершения эпидемии необходимо будет сохранять как общие санитарные требования, так и дополнительные профилактические меры в регионах. Поручаю Правительству, главам субъектов Федерации, санитарным службам обеспечить контроль за их соблюдением», — пояснил российский лидер, добавив, что массовые мероприятия по всей стране пока исключаются. А всем предприятиям нужно строго выполнять санитарные правила.

Между тем в Москве до 31 мая продолжает действовать режим самоизоляции. Но, начиная с 12 мая в столице возобновлена работа промышленных предприятий и строек. Кроме того, с этого дня в Москве действует масочный режим. Появление в общественных местах без маски и перчаток приравнивается к административному нарушению, за которое положен штраф.

К общественным местам, куда без масок и перчаток вход запрещен, относятся магазины, аптеки и любые другие торговые точки, а также весь общественный транспорт, включая такси. Кроме того, в российской столице продолжает действовать пропускной режим – граждане могут передвигаться по Москве только при наличии специального цифрового пропуска. Для передвижения по городу пешком пропуск не нужен.