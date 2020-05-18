На заводе-изготовителе сгоревших ИВЛ продолжается кадровая чехарда

На «Уральском приборостроительном заводе» (УПЗ) - производителе аппаратов ИВЛ «Авента-М» второй за месяц сменился временный директор. Временно исполнять обязанности руководителя предприятия будет Александр Морозов, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ), в который входит завод.

Напомним, именно УПЗ изготовил аппараты искусственной вентиляции легких, которые 9 и 12 мая загорелись в больницах Москвы и Санкт-Петербурга. Тогда в пожарах погибли 6 человек.

Предыдущая смена руководства завода произошла незадолго до трагедии – 7 мая. Тогда ВРИО гендиректора был назначен Марат Бадгутдинов, ранее возглавлявший «Уфимское приборостроительное производственное объединение». Но в должности Бадгутдинов продержался всего 11 дней.

И по каким причинам оставил директорский пост его предшественник Булат Гайнутдинов (по информации Life, сын руководителя аппарата гендиректора КРЭТ Анвара Гайнутдинова), предприятие не распространяется.

После аварий с произведенными на УПЗ аппаратами «Авента-М» на заводе ведется доследственная проверка. Как сообщило в пресс-релизе само предприятие, проверяют состояние сетей, инженерной инфраструктуры лечебных учреждений, медицинское оборудование, а также так соблюдение мер противопожарной безопасности. Но, как утверждает производитель, поставленное оборудование ранее прошло необходимые виды тестирования, в том числе под высокой нагрузкой

Тем не менее, закупки ИВЛ, произведенных на «Уральском приборостроительном заводе», прекращены. В США также отказались использовать приборы «Авента-М», которые получили от России в качестве гуманитарной помощи.

УВЗ – один из крупнейших в России производителей ИВЛ. В начале апреля предприятие аврально увеличило их выпуск – к концу месяца рост производства аппаратов искусственной вентиляции легких должен был вырасти в 10 раз – до 3 тысяч штук. Для этого завод создал дополнительный цех сборки, перешел на работу в три смены, а квалифицированных сотрудников привлекал из других регионов, даже из Москвы.

По данным СМИ, предприятие имело заказ на ИВЛ на сумму более 14 млрд. рублей.