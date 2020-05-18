Уверенный рост цен на нефть продолжается

К половине седьмого утра по Гринвичу в понедельник, 18 мая, цена барреля нефти марки Brent LCOc1 выросла до 33,83 доллара (4,1%), наивысшей цены более чем за месяц, с 13 апреля. Цена «бочки» нефти марки WTI CLc1 увеличилась до 31,05 доллара (5,6%). Так много за нее не давали уже два месяца, с 16 марта.

«Цены на нефть могут продолжить расти по инерции по мере ослабления ограничительных мер на передвижения»,- написал в аналитической записке главный стратег по рынкам компании AxiCorp Стивен Инс.

Во вторник, 19 мая истекает срок действия июньского контракта на нефть марки WTI, но пока нет никаких признаков повторения исторического падения цен ниже 0, как это было в апреле накануне истечения майского контракта. Напротив, все признаки пока указывают на то, что падение спроса на нефть и топливо достигло дна и спрос начал постепенно восстанавливаться.

Этому способствует, в первую очередь, снижение добычи нефти. Причем, не только участниками нового соглашения ОПЕК+, которые, по крайней мере, пока выполняют взятые обязательства. К тому же, Эр-Рияд в конце прошлой недели заявил о добровольном дополнительном снижении добычи нефти в июне еще на 1 млн б/с. На следующем саммите ОПЕК предположительно будет принято решение о продлении квот по снижению добычи нефти, истекающих 30 июня.

Падает добыча нефти и в Америке. Американские нефтяники вторую неделю подряд останавливают работу рекордного количества буровых установок. Кстати, новости об их закрытии помогли ослабить опасения о переполнении главного американского хранилища нефти – Кушинга в Оклахоме.

Чикагская товарная биржа (CME), торгующая фьючерсами на WTI; брокерские конторы и United States Oil Fund LP (USO.P) дружно сократили открытые позиции накануне истечения июньского контракта WTI.

Позитивные настроения на рынках укрепило и заявление главы ФРС Джерома Пауэлла, который с оптимизмом отозвался о перспективах восстановления американской экономики в конце текущего года.

«При условии отсутствия второй волны коронавируса,- заявил он,- думаю, вы увидите стабильное восстановление экономики во второй половине года».

Кувейтское издание Al Rai сообщило в субботу об обнадеживающем для рынков решение Саудовской Аравии и Кувейта о прекращении добычи нефти на их совместном месторождении «аль-Хафджи» на один месяц, начиная с 1 июня.

Аналитики консалтинговой компании Eurasia Group прогнозируют продление существенного снижения добычи нефти и в 2021 году, потому что спрос восстанавливается очень медленно.

«Спрос на топливо для автомобилей постепенно повышается по мере того, как правительства разных стран смягчают ограничительные меры и выходят из карантина,- говорится в аналитической записке Eurasia Group.- Однако восстановление спроса будет медленным, потому что существует риск повторения вспышек пандемии коронавируса COVID-19 и возврата карантинных мер».