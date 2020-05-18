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Опрос показал, что российский бизнес не верит в помощь государства

Москва, 18.05.2020

Российский бизнес не верит в перспективы возвращения на прежние рубежи после завершения пандемии, свидетельствую данные опроса компанией-разработчиком программного обеспечения «Мегаплан».

Специалисты организации опросили 1620 представителей российских компаний в возрасте от 20 до 45 лет, большинство из которых не верит в возможность роста, сообщает «Лента.ру».

Абсолютное большинство опрошенных - 83,4% не рассчитывают на помощь государства в преодолении последствий кризиса, вызванного коронавирусом. 34% респондентов верят, что их предприятие спасет автоматизация процессов и переход в онлайн. 21% попытаются преодолеть последствия кризиса, переведя сотрудников на постоянную удаленную работу в качестве антикризисной меры.

И только 5,2% респондентов надеются, что вернуться к нормальному уровню им поможет государство.

Также 75% представителей бизнеса ожидают только  ухудшения экономической ситуации в России после окончания эпидемии коронавируса и возвращению к нормальной жизни. Произойдет это по их мнению из-за значительного ухудшения материального состояния россиян.

50,6 % респондентов считают нынешнюю ситуацию кризисной, однако, ожидают еще большего ухудшения  в будущем. 26% опрошенных уверены, что кризиса пока нет, но его стоит ожидать после завершения пандемии. 52,3% оптимистично смотрят на ситуацию, заявляя, что за кризисом и окончанием эпидемии коронавируса обязательно последует новый рост.

Респонденты в качестве самых пострадавших отраслей МСБ назвали ресторанный бизнес (82,9%), индустрию моды и красоты (61,6%), промышленность (48,5%), спорт (41%) и девелопмент (37,1%). 

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