Попова рассказала, от чего будет зависеть снижение роста заболевших коронавирусом

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что устойчивость снижения числа заболевших коронавирусом COVID-19 в России будет зависеть от того, как граждане нашей страны провели майские праздники.

«Мы видим сейчас определённое снижение заболевших, но этого всего два дня, – цитирует Попову РИА Новости. – Насколько устойчивой будет эта тенденция, зависит ещё и от того, как мы все вместе провели майские праздники».

При этом глава Роспотребнадзора пояснила, что если значимая часть населения делала всё правильно, то эта тенденция сохранится». Кроме того, она отметила, что это тот уровень стабильности, которого все ждали, который все хотели увидеть, к которому двигались и ради которого были предприняты все вынужденные и обременительные шаги.

Ранее сообщалось, что глава Кабмина РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса заявил, что в России 27 регионов готовы к постепенному смягчению карантинных мер.

Статистка по коронавирусу на 18 мая в России и Москве

За последние сутки в России новой коронавирусной инфекцией COVID-19 заболело ещё 8 926 человек. Всего на территории РФ выявлено уже 290 678 пациентов с COVID-19.

Днём ранее в России было зафиксировано 9 709 случаев заражения коронавирусом. Лидером по числу заболевших за сутки продолжает оставаться Москва, где выявили 3 238 новых заболевших. На втором месте – Подмосковье (921 новых случаев инфицирования), на третьем – Санкт-Петербург (+425).

За время эпидемии от коронавируса в России умерло 2 722 человек. Выписаны по выздоровлению за весь период 70 209 человек.

Узнать последние данные о ситуации с коронавирусом в России и мире можно на портале стопкоронавирус.рф.

Напомним, решением главы государства в России до 11 мая были объявлены нерабочие дни. С 12 мая решением президента всероссийские коронаканикулы были отменены. При этом, по словам Путина, борьба с эпидемией не завершается.

«Поэтому, начиная с 12 мая, на всех этапах вплоть до полного завершения эпидемии необходимо будет сохранять как общие санитарные требования, так и дополнительные профилактические меры в регионах. Поручаю Правительству, главам субъектов Федерации, санитарным службам обеспечить контроль за их соблюдением», — пояснил российский лидер, добавив, что массовые мероприятия по всей стране пока исключаются. А всем предприятиям нужно строго выполнять санитарные правила.

Между тем в Москве до 31 мая продолжает действовать режим самоизоляции. Но, начиная с 12 мая в столице возобновлена работа промышленных предприятий и строек. Кроме того, с этого дня в Москве действует масочный режим. Появление в общественных местах без маски и перчаток приравнивается к административному нарушению, за которое положен штраф.

К общественным местам, куда без масок и перчаток вход запрещен, относятся магазины, аптеки и любые другие торговые точки, а также весь общественный транспорт, включая такси. Кроме того, в российской столице продолжает действовать пропускной режим – граждане могут передвигаться по Москве только при наличии специального цифрового пропуска. Для передвижения по городу пешком пропуск не нужен.