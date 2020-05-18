Правительство объявило об остановке роста заболеваемости COVID-19

По заявлению премьер-министра Михаила Мишустина, рост заболеваемости коронавирусом в России удалось остановить. Новость прозвучала на заседании президиума координационного совета по борьбе с инфекцией.

При этом Мишустин не отрицает, что ситуация с распространением COVID-19 остается сложной и требующей контроля. Однако «по самым осторожным оценкам, динамика позитивная», добавил чиновник. Он уточнил, что за последние дни из больниц выписывается все больше людей, переболевших коронавирусом.

Премьер подчеркнул, что сейчас стал виден итог «той планомерной работы, которая велась в России в течение последних двух месяцев». Также свою роль сыграла самоизоляция, которая позволила выиграть время и не допустить взрывного роста заболеваемости, как это было в некоторых странах, рассказал Мишустин.

Уточняется, что совещание прошло с режиме онлайн, поскольку сам глава кабмина продолжает оставаться в больнице после выявления у него коронавирусной инфекции.

Напомним, ранее сообщалось, что число новых пациентов с коронавирусом в России за сутки выросло на 8 926 в 85 регионах. В общей сложности в стране число зараженных насчитывает 290 678 человек. Темп прироста стал самым низким в стране за все время эпидемии, - +3,17%, что позволяет специалистам высказывать осторожные оптимистические прогнозы по поводу дальнейшего замедления распространения коронавируса в России.

Карту распространения коронавируса в мире смотрите здесь