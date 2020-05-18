Прогноз погоды: осень в конце мая – синоптики рассказали о погоде на предстоящей неделе

Холодная, осенняя погода, которая установилась в Европейской части России, сохранится, как минимум до конца этой недели. Об этом, в частности, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, в период с понедельника, 18 мая по воскресенье, 24 мая дневной температурный фон будет примерно на 3-6 градусов ниже климатической нормы. Синоптики объясняют подобный прогноз погоды устойчивой зональной циркуляцией с северной составляющей.

«Дело в том, что на европейскую территорию будет всё время поступать воздух с северо-западных регионов. В районе Северного, Гренландского морей сейчас формирует воздух, и нет никаких признаков, что ситуация резко изменится в течение почти всей недели», — пояснил представитель Гидрометцентра.

Прогноз погоды в Москве на 7 дней

По прогнозу синоптиков, холодно будет на предстоящей недели в Москве. При этом, как поясняют метеорологи, характер климатической обстановки в регионе продолжит формироваться под влиянием холодного циклона, в тыловой части которого сейчас находится столица.

Самя холодная погода придётся на четверг, 21 мая, когда даже днём воздух остынет до плюс 8, ночью же ожидается всего плюс 3-5, в Подмосковье не исключены заморозки. Кроме очень низкого для последней декады последнего месяца календарной весны температурного фона, синоптики предупреждают об осадках и сильном ветре с порывами до 17-18 метров в секунду.

При этом атмосферное давление будет всю неделю нестабильным, то понижаясь до 738 мм рт. ст., то повышаясь до 751 мм. рт. ст.

Завершение осеннего холода ожидается днём в пятницу, а к воскресенью, по данным Гидрометцентра, в столице прогнозируется плюс 10-11 ночью, и плюс 17-18 – днём. Однако осадки местами всё-таки будут выпадать, хотя сильными и продолжительными они точно не будут.

Погода на 7 дней в СПб. Точный прогноз синоптиков

С каждым днём календарное лето всё ближе. Однако на показаниях термометров в Санкт-Петербурге это никак не отражается. Ещё с середины прошедшей недели в Ленинградской области установилась холодная погода со среднесуточной температурой на 4-6 градусов ниже климатической нормы.

В прошедшие выходные этот устойчивый холодный тренд сохранялся – в СПб было облачно с прояснениями, местами ветрено и дождливо. По прогнозу синоптиков, в ближайшие 7 дней петербуржцам не стоит надеяться на потепление – сохранится вынос воздушных масс с акватории Норвежского и Баренцева моря.

Поэтому до следующих выходных в ночные часы воздух будет остывать до плюс 2-4, днём – прогреваться до плюс 10. Ожидаются кратковременные осадки, преимущественно в виде дождя. В отдельных районах города и области есть вероятность перехода осадков в мокрый снег.

Ближе к выходным холодная северная циркуляция завершится и сменится зональным переносом, вследствие чего в Северной столице России станет существенно теплее.

Погода на 7 дней в Центральном федеральном округе

В ближайшие 7 дней по-прежнему холодно, пасмурно и дождливо будет в регионах Центрального федерального округа. Например, в Твери и Ярославле в светлое время суток столбики термометров до субботы включительно выше плюс 12 не поднимутся. При этом в отдельные дни воздух будет остывать до плюс 8, а после полуночи до плюс 1. Такая и без того некомфортная климатическая обстановка будет сопровождаться дождями и очень неприятным ветром северного направления.

Похожая погода на предстоящей неделе будет держаться также в Смоленске. Здесь правда, к выходным осадки прекратятся, а градусники в субботу и воскресенье покажут плюс 15-16. При этом ожидается сильная облачность.

Теплее, но всё равно немного ниже нормы в ближайшие дни, по прогнозу синоптиков, будет в Белгороде (плюс 14-16), Воронеже (плюс 13-15) и Тамбове (плюс 13-14). Хотя без осадков всё-таки не обойдётся. Однако в предстоящий уикенд во всех этих городах приближающееся календарное лето всё-таки напомнит о себе – выглянет солнце, а столбики термометров поднимутся местами до 19-20 градусов выше нуля.

Погода на неделю в Сибири. Прогноз синоптиков

Зато в Сибири, по прогнозу Гидрометцентра, продолжит держаться аномально высокая температура, которая в ближайшие 7 дней превысит климатическую норму сразу на 15-16 градусов. По словам Вильфанда, над Сибирью расположился обширный антициклон. Поэтому очень тёплые воздушные массы продолжают приносить летний зной в Томск, Омск и Новосибирск. Здесь в период с 18 по 24 мая почти всю неделю будет плюс 25-28.

И даже на Таймыре, где согласно многолетним наблюдением за погодой, максимальная температура должна быть сейчас около нуля градусов, столбики термометров поднимутся почти на 5 градусов выше чем в Москве, что может стать новым рекордом для погоды в этом регионе.