Путин обратился к мусульманам с просьбой отметить праздник Ураза-Байрам дома

Глава государства Владимир Путин призвал российских мусульман отметить Ураза-байрам дома.

В ходе видео конференции с руководством и общественностью Дагестана из-за распространения коронавируса в республике, президент подчеркнул, что опасность распространения COVID-19 сохраняется по всей стране, несмотря на стабилизацию.

«Призываю всех мусульман России прислушаться к муфтиям и отметить Ураза-байрам дома», – сказал Путин.

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Ураза-байрам — исламский праздник разговения, отмечаемый в честь окончания поста в месяц Рамадан. Традиция его празднования ведёт своё начало со времён пророка Мухаммеда (с 624 года).

В день праздника мусульмане совершают праздничную ритуальную молитву, надевают лучшую одежду, готовят традиционные блюда, а после праздничной молитвы накрывают столы, приглашают в гости соседей, родственников и друзей, совершают ответные гостевые визиты с подарками, радуются и веселятся.

В это время принято также раздавать пожертвования бедным, дарить подарки и просить друг у друга прощения. В этом 2020 году Ураза-байрам приходится на 24-26 мая.

Статистка по коронавирусу на 18 мая в России и Москве

За последние сутки в России новой коронавирусной инфекцией COVID-19 заболело ещё 8 926 человек. Всего на территории РФ выявлено уже 290 678 пациентов с COVID-19.

Днём ранее в России было зафиксировано 9 709 случаев заражения коронавирусом. Лидером по числу заболевших за сутки продолжает оставаться Москва, где выявили 3 238 новых заболевших. На втором месте – Подмосковье (921 новых случаев инфицирования), на третьем – Санкт-Петербург (+425).

За время эпидемии от коронавируса в России умерло 2 722 человек. Выписаны по выздоровлению за весь период 70 209 человек.

Узнать последние данные о ситуации с коронавирусом в России и мире можно на портале стопкоронавирус.рф.

Напомним, решением главы государства в России до 11 мая были объявлены нерабочие дни. С 12 мая решением президента всероссийские коронаканикулы были отменены. При этом, по словам Путина, борьба с эпидемией не завершается.

«Поэтому, начиная с 12 мая, на всех этапах вплоть до полного завершения эпидемии необходимо будет сохранять как общие санитарные требования, так и дополнительные профилактические меры в регионах. Поручаю Правительству, главам субъектов Федерации, санитарным службам обеспечить контроль за их соблюдением», — пояснил российский лидер, добавив, что массовые мероприятия по всей стране пока исключаются. А всем предприятиям нужно строго выполнять санитарные правила.

Между тем в Москве до 31 мая продолжает действовать режим самоизоляции. Но, начиная с 12 мая в столице возобновлена работа промышленных предприятий и строек. Кроме того, с этого дня в Москве действует масочный режим. Появление в общественных местах без маски и перчаток приравнивается к административному нарушению, за которое положен штраф.

К общественным местам, куда без масок и перчаток вход запрещен, относятся магазины, аптеки и любые другие торговые точки, а также весь общественный транспорт, включая такси. Кроме того, в российской столице продолжает действовать пропускной режим – граждане могут передвигаться по Москве только при наличии специального цифрового пропуска. Для передвижения по городу пешком пропуск не нужен.



Карту распространения коронавируса в мире и в России смотрите здесь