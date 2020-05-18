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Ралли нефти перекинулось на рынок акций

Москва, 18.05.2020

Российский рынок акций закончил торговую сессию в понедельник уверенным ростом. Нефть Brent перескочила отметку в 35 долларов, что подогрело интерес к покупке акций нефтяников и вывело в зеленую зону индексы. Эксперты считают, что рост цены обусловлен сокращением добычи крупнейшими производителями и ожиданиями скорого восстановления спроса на «черное золото».
В понедельник Индекс Мосбиржи подрос на +3,87% до 2694,25 пунктов впервые с 30 апреля. Индекс РТС поднялся на +5,45% до 1167,88 пунктов. Нефть Brent по состоянию на 19:16 мск стоила – 35,33 долларов за баррель (+8,71%). Российская валюта на этом фоне укреплялась – 72,72 рубля за доллар.
Мосбиржа 18 мая возобновила расчеты по акциям «Ленэнерго» после перерыва, связанного с реорганизацией компании. На этом фоне котировки компании сильно подскочили (обыкновенные +8,83%, «префы +20,72%). Ранее «Россети» отчитались о завершении процедуры объединения дочерних компаний, теперь в «Россети Ленэнерго» входит АО «Курортэнерго», АО «ЦЭК», АО «СПб ЭС», АО «ПЭС».
Подорожавшая нефть активизировала покупку акций «Роснефти» (+7,14%), «Татнефти» (обыкновенные +6,77%, «префы» +4,84%), «Лукойла» (+6,07%), «Газпром нефти» (+3,04%), «Башнефти» (обыкновенные +0,37%, при этом «префы» падали -3,69%). В минусе были акции «Транснефти» (-0,39%). Растущие цены на никель и более благоприятный прогноз для рынка никеля и палладия активизировал покупку акций «Норникеля» (+6,28%). В плюсе по итогам торговой сессии также «Новатэк» (+5,14%), «Газпром» (+4,47%), «Северсталь» (+4,47%).
Хуже рынка торговались акции «Сафмара» (-3,72%), «Полюса» (-0,40%) и «М.Видео» (-1,19%).

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