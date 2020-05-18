Рекордная распродажа американского госдолга

Некоторые страны, в том числе и Россия, начали вводить карантинные меры только в апреле, однако пик кризиса на финансовых рынках был зафиксирован еще в марте. Волатильность достигала максимумов с 2009 года, инвесторы в панике закрывали позиции, распродавая свои портфели по любым ценам.

Однако тот обвал рынков несет в себе еще и крайне любопытные подробности, которые становятся известны только сейчас.

Антирекорды

Оказывается, на фоне распространения эпидемии, зарубежные инвесторы массово сбрасывали долговые облигации американского правительства. Минфин США в своем свежем отчете сообщил, что доля иностранного капитала в казначейских облигациях в марте рухнула на рекордную величину за всю историю.

При этом стоит отметить, что рекордные продажи проходили как со стороны центральных банков, так и со стороны частных инвесторов.

Казалось бы, рынок госдолга США – самый безопасный рынок, и именно сюда бегут инвесторы в случае кризиса, паники и турбулентности, но в этот раз развитие событий пошло по непривычному сценарию.

Суммарные продажи трежерис в марте составили почти 300 миллиардов долларов и, хотя они были частично компенсированы небольшими покупками в акциях и корпоративных облигациях, общие продажи американских активов также стали рекордными.

Если же смотреть на поведение держателей госдолга США в страновом разрезе, то первое место в марте сохранила Япония, причем Страна восходящего солнца даже увеличила вложения в трежерис на 3,4 миллиарда долларов. А вот второй по величине держатель – Китай – сократил свою долю еще на 10,8 миллиардов долларов до 1,08 триллиона, это минимум с начала 2017 года.

Кризис ликвидности

Важно отметить, что в марте финансовая система столкнулась с кризисом ликвидности. В такой ситуации, когда свободных денег практически нет, и никто не дает в долг, участники финансового рынка начинают продавать активы по любым ценам, чтобы пустить деньги на какие-то неотложные операционные нужды.

Ярким примером здесь выступает Саудовская Аравия. Королевство в марте продало облигации США на рекордные 25,3 миллиарда долларов. Попав в объятия нефтяного кризиса, который лишил страну денежного потока, власти без оглядки начали распродавать наиболее ликвидные активы.

Конечно же, есть и еще одна важная закономерность, которая работает почти всегда. Если что-то продают, то, очевидно, что-то и покупают. В данном случае объектом вложений стало золото, причем это стало лишь подтверждением уже наметившегося тренда.

Примерно с середины прошлого года объем резервов центробанков в золоте неуклонно растет, а в трежерис, наоборот, снижается.

По мнению многих экспертов, причиной выбора золота вместо долларов является политика США.

Штаты слишком активно навязывают остальному миру свои правила, пользуясь статусом доллара как резервной валюты, угрожают или вводят санкции, бесконтрольно печатают деньги и наращивают госдолг. Все это подрывает доверие к американской валюте, да и долларовой системе в целом.

Стоит также добавить, что пока спрос на золото намного выше, чем на другие драгоценные металлы, в частности, серебро. Однако в последнее время покупки наблюдаются и на этом рынке.

В марте отношение стоимости унции золота к унции серебра достигало отметки 125, но уже сейчас приближается к уровню 100.

Здесь прослеживаются определенные исторические тенденции. Практически во время всех кризисов и войн цены золота отрывалась от цены серебра, однако затем всегда возвращалась к более низким уровням – даже когда мир сталкивался с Адольфом Гитлером или Великой депрессией.

Это дает основания полагать, что по мере стабилизации на финансовых рынках, инвесторы будут продолжать избавляться от долларов и покупать драгоценные металлы – серебро и платину – приводят цены в историческое соответствие.