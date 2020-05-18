СМИ: более 100 млн китайцев попали под новый карантин из-за коронавируса

В Китае зафиксирована новая вспышка коронавируса COVID-19. Это стало основанием для введения строгих мер изоляции.



Карта распространения коронавируса в Китае и в мире здесь

В частности, под карантинными мерами оказались более 108 млн человек на северо-востоке Китая, пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Несмотря на то что в регионе зарегистрировано всего 34 новых случая заражения коронавирусом, в провинции Цзилинь полностью прекращено автобусное и железнодорожное сообщение, закрыты школы.

Также сообщается, что власти полностью заблокировали город Шулань, находящийся в этой провинции. Кроме того, в регион была направлена правительственная комиссия во главе с вице-премьером правительства КНР.

При этом меры принимаются кардинальные и очень суровые. Так, уже уволены несколько местных высокопоставленных чиновников, включая главу городского комитета компартии в Шулане и главу городской комиссии по здравоохранению. В настоящее время в городе разрешено выходить из дома всего раз в два дня на два часа для покупок и только одному человеку на семью.

Как отмечают журналисты агентства, быстрая и мощная реакция властей Поднебесной отражает страх перед второй волной коронавирса после того, как Китаю удалось сдержать распространение COVID-19 с большими экономическими и социальными издержками.

«Это также признак того, насколько хрупким будет процесс повторного открытия в Китае и других странах, поскольку даже малейший намёк на возрождение инфекций может побудить вернуться к строгой изоляции», — пишет Bloomberg.