Собянин пообещал построить в Москве 47 крупных медицинских центров

Столичный градоначальник Сергей Собянин пообещал построить в Москве почти 50 крупных, современных медицинских центров.

«В ближайшие годы мы планируем построить и ввести в эксплуатацию в Москве 47 крупных центров, в которых будет установлено современное медицинское оборудование, а общая площадь центров составит около 1 млн квадратных метров», – цитирует градоначальника агентство «Интерфакс».

По словам Собянина, эта программа станет приоритетной для города.

Об этом рассказал в ходе инспектирования новую детской поликлинике, расположенной в столичном районе Марфине.

Раньше это медицинское учреждение размещалось в жилом доме. Теперь для него возвели новое пятиэтажное здание в 500 метрах от старого адреса. Собянин уже рекомендовал учреждению, как можно скорее оформить лицензию и начать переезд уже через месяц.

Детская поликлиника в Марфине сможет принимать по 320 пациентов за смену, тогда как сейчас она рассчитана на ежедневный прием не более 184 пациентов. Кроме того, в поликлинике будут работать 98 человек: 34 врача, 24 медсестры и 40 других сотрудников. Кроме того, здесь станет функционировать дневной стационар на десять коек, а также молочная кухня.