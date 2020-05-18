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Создана тест-система для больных COVID-19 на основе антител к коронавирусу

Москва, 18.05.2020

В Москве создана система тестирования пациентов на антитела к коронавирусу. Система прошла регистрацию в Росздравнадзоре.

Новая тест-система позволит использовать плазму крови переболевших коронавирусом COVID-19 для лечения больных, у которых коронавирус протекает в тяжелой форме.

Новая система создана в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени академика Гамалеи. На очереди выпуск 100 таких систем, рассказал «Интерфаксу» академик Александр Гинцбург.

«Минздрав хочет параллельно с нашей системой использовать и систему тестирования на антитела, которую приобрело правительство Москвы, и которая уже действует», - рассказал ученый. Он считает, что «тестирование вирусонейтрализующих антител» в массовом порядке является очень правильным шагом.

«В связи с этим наша система найдет применение уже для тестирования иммунитета на предмет наличия вирусонейтрализующих антител», - добавил Гинцбург. Он пояснил, что это две разные системы: московская покажет «факт контакта исследуемого человека с вирусом», а тест, разработанный в центре Гамалеи, показывает наличие в организме антител к самому вирусу, что позволяет оценить защиту человека от COVID-19.

В настоящий момент решается вопрос с предприятием, которое будет выпускать данные системы в массовом порядке.

Данные онлайн и карту распространения коронавируса смотрите здесь: www.arcgis.com

Напомним, в Москве до конца мая действует режим повышенной готовности в связи с эпидемией коронавирусной инфекции. Также продолжен режим самоизоляции. Начиная с 12 мая меры начали постепенно смягчать, в Москве в частности к работе преступили сотрудники промышленных предприятий, также заработали стройки.

Ранее мэр города Москвы Сергей Собянин объявил о начале проверки москвичей на иммунитет к коронавирусу. В этих целях каждую неделю около 70 тыс москвичей будут приглашаться по средствам смс-оповещений для проведения на иммуноферментного анализа (ИФА) крови.

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