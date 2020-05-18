США направили в Россию гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом

Как рассказал глава американского госдепа Майк Помпео в интервью Washington Examiner, США решили оказать России помощь в связи с трудностями, с которыми Москва столкнулась в борьбе с эпидемией коронавируса.

Соединенные Штаты направили в РФ аппараты ИВЛ и оборудование для тестирования на наличие инфекции, пояснил Помпео. Он добавил, что Вашингтон рад оказать помощь россиянам.

«Там действительно непростая ситуация. В особенности, от вируса сильно страдает Москва», - сообщил журналистам Помпео. Он напомнимл, что неделю назад состоялись переговоры между президентами Трампом и Путиным, в ходе которого была достигнута договоренность по отправке «существенной помощи». Это оборудование уже в пути, уточнил Помпео в беседе с журналистом издания.

«Мы рады, что можем помочь им одержать победу над этим вирусом», - подчеркнул Помпео. Он добавил, что США могут сотрудничать с Россией по целому ряду проблем, в частности в борьбе против терроризма. При этом госсекретарь не отрицает, что между Москвой и Вашингтоном есть и расхождения по ряду вопросов, а именно к действиям РФ в Сирии и на востоке Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что число новых пациентов с коронавирусной инфекцией за сутки в России выросло на 8 926 в 85 регионах. В общей сложности в стране число зараженных насчитывает 290 678 человек. Темп прироста стал самым низким в стране за все время эпидемии, - +3,17%, что позволяет специалистам высказывать осторожные оптимистические прогнозы по поводу дальнейшего замедления распространения вирусной инфекции.

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