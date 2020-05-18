Ставка не достигла дна

Как заявил главный экономист Bank of America (BofA) по РФ Владимир Осаковский, инвестбанк прогнозирует снижение ключевой ставки Банка России к концу 2020 года до 3,5%. Так, пишет Finmarket со ссылкой на обзор компании, уже по итогам следующего заседания совета директоров ЦБ, которое состоится в июне, ставка будет понижена на 100 базисных пунктов – до 4,5%.

Есть место для маневра

"Мы ожидаем, что инфляция достигнет пика около 3,5% в июне-июле текущего года с вероятным замедлением во 2-й половине 2020 года из-за слабости потребительского спроса и потенциально богатого урожая. На фоне резкого спада в экономике это оставляет для ЦБ достаточно места для смягчения денежно-кредитной политики", – пишет Владимир Осаковский.

Кроме того, по мнению эксперта, рынок ОФЗ привлекателен, так как имеет потенциал для снижения доходностей. Эксперт отмечает, что в настоящее время в оценке ОФЗ заложено понижение ключевой ставки на 120 базисных пунктов. При этом, полагает аналитик, несмотря на снижение ключевой ставки, рубль будет укрепляться на фоне восстановления цен на нефть и продаж валюты Центробанком в рамках бюджетного правила и сделки по покупке правительством пакета акций Сбербанка.

Весомый импорт

С одной стороны, полагает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев, есть все условия для снижения ставки – по крайней мере, на 100 п.п. (до 4,5%). Но летом, когда будут сняты ограничительные меры по коронавирусу в РФ, а объем импорта начнет увеличиваться, курс рубля может ослабнуть. Прогнозируется, что по итогам второго квартала текущего года импорт снизится на 35-40% к аналогичному периоду прошлого года – получается, что в апреле-мае средства в размере около 20 млрд долларов не уйдут с российского рынка, что оказывает сильную поддержку курсу рубля.

При этом нефтяные цены вряд ли поднимутся значительно выше 30-32 долларов за баррель в течение ближайших полутора месяцев, что окажет давление на национальную валюту. Вне зависимости от принятия решения по ставке ЦБ РФ курс рубля в июне может снизиться до 80 рублей за доллар, уверен Деев. По его словам, вероятнее всего, что в самом деле Центробанк пойдет на снижение ключевой ставки на ближайшем заседании до 4,5%.

Смотреть за горизонт

Задача монетарных властей – предвидеть развитие ситуации в экономике заблаговременно, поскольку принимаемые ими решения влияют на поведение компаний и населения с временным лагом в три-шесть месяцев, указывает руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган. Продление периода нерабочих дней до конца мая и перспективы постепенного трехэтапного снятия текущих ограничений из-за COVID-19 с рисками второй волны осенью этого заболевания заставили центробанки всех стран перейти к активной стимулирующей политике.

Банк России в этом отношении не стал исключением и по итогам заседания в апреле, где ключевая ставка была понижена сразу на 50 б. п. до 5,5% годовых, глава Эльвира Набиуллина прямо заявила, что направленность политики от нейтральной становится стимулирующей. На той же пресс-конференции глава ЦБ отметила, что падение ВВП во втором квартале может составить вплоть до 8%, а по итогам года, несмотря на объявленные правительством меры поддержки, которые сократят падение показателя на 2 п. п., снижение составит 4-6%.

По этой причине, уверен аналитик, фокус смещается от борьбы с инфляцией, которая невзирая на волну ослабления рубля в марте на 18% против доллара, из-за сжатия потребительского спроса и инвестиционной активности составит по итогам года 3,8-4,8%, что не так критично при таргетируемом значении в 4,0%. Для поддержки экономики регулятор не ограничится снижением в апреле и в июне вновь снизит ставку на 50 б. п. до 5,00% годовых на следующем заседании 19 июня. Такой вполне ясный месседж был в одном из последующих комментариев Набиуллиной.

Прогноз Bank of America, что ключевая ставка достигнет 3,5%, представляется Михаилу Когану возможным, но менее вероятным, чем консенсус-прогноз рынка в 4,75% годовых. Подобные агрессивные ожидания оправдаются, считает он, если ситуация в экономике окажется хуже прогнозов Банка России и годовые темпы инфляции вернутся к тем значениям, которые фиксировались в начале года на уровне в 2,3%. В этом случае реальная ключевая ставка, учитывающая инфляцию, останется положительной и не перейдет в зону отрицательных значений, к чему Банк России сейчас не готов.

В последнем случае при инфляции выше ключевой ставки из-за высоких инфляционных ожиданий возникнет риск скачка потребительских цен по мере выхода экономики из кризиса, что по прогнозам Банка России ожидается в первом квартале 2021 года, указывает аналитик. В отношении инфляции ожидания выглядят крайне неопределенными: это станет производным от темпов ослабления текущих карантинных ограничений, реализации рисков их повторного введения, потоков капитала иностранных инвесторов, введенных правительством стимулирующих мер и влияния снижения ключевой ставки. Широкий диапазон оценки Банка России в 3,8-4,8% представляется наиболее точной оценкой на текущий момент.

В ближайшее время, говорит Михаил Коган, можно ожидать дезинфляционное влияние укрепления рубля за счет предпосылок улучшения ситуации на рынке энергоносителей. Последние новости указывают на более стремительное ограничение добычи, чем предполагалось в рамках сделки ОПЕК+ и более оптимистичное восстановление потребление в Европе и Китае. Однако период укрепления рубля может прерваться после заседания Банка России в июне.

Летом, добавляет эксперт, можно ожидать ухудшения настроений на финансовых рынках из-за угрозы обострения отношений США и Китая, коррекции фондовых рынков после бурного восстановления в апреле при отсутствии предпосылок значимого улучшения ситуации в экономике в ближайшее время, а также стартующей предвыборной кампании в США.