«Транснефть» нашла аргументы для повышения цен на прокачку

Тарифы на услуги «Транснефти» по прокачке топлива должны не снижаться, а расти. И государство должно быть в этом заинтересовано, утверждают в компании.

Главный аргумент – «Транснефть», по сравнению со всеми компаниями нефтедобытчиками отдает государству максимальную долю прибыли через дивиденды.

«Из каждых 100 рублей чистой прибыли нефтедобывающих компаний частным акционерам уходит 42 рубля в форме дивидендов, государству – только 14 рублей. В случае "Транснефти" из каждых 100 рублей чистой прибыли от 40 до 79 рублей могут выплачиваться государству», - говорится в специально подготовленной нефтетранспортной компанией презентации.

Государство и дружественные ему акционеры, по этой информации, получают менее половины от выплачиваемой суммы дивидендов даже «Роснефти» (22%) и «Газпромнефти» (44%). Все остальное уходит частникам, в случае «Роснефти», как минимум 43% - иностранным компаниям.

В «Транснефти» признают – нефтедобытчики, конечно несут потери от сделки ОПЕК+, при этом в компании обращают внимание на то, что «они начали переносить добычу из наименее прибыльных в наиболее прибыльные с точки зрения налогообложения месторождения», добиваясь налоговых льгот для все большего числа месторождений. «Доля добычи на месторождениях, освобожденных от налогов, выросла с 27% от общего объема в 2015 году до 52% в 2019 году и может, согласно нашим ожиданиям, достичь 67% в 2025 году», - говорится в презентации.

«Транснефть» выдвигает и еще один аргумент – цена ее услуг нерыночная и самая низкая в мире.

А динамика прибыли и, соответственно, стоимости акций вообще с нефтекомпаниями не сопоставима.

И, если цены на прокачку нефти будут снижены, государство проиграет, а за его счет обогатятся частные акционеры компаний-нефтедобытчиков. Так что для правительства прямой резон стоимость услуг «Транснефти» поднимать, поскольку в бюджет будут уходить 50-70% от ее прибыли, убеждают в компании.

Вопрос о снижении тарифов на прокачку нефти поднял глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом России Владимиром Путиным. «Ключевой вопрос для нас также – это приведение в соответствие тарифов транспортных монополий к текущим ценам на рынке. Если в 2008 году, скажем, стоимость нефти в рублях составляла порядка 1100 рублей, сейчас 1200 – это сопоставимые величины. Но раньше тариф был 822 рубля за тонну прокачки, а сегодня – больше двух тысяч: 2100 рублей», - рассказал тогда Сечин.

Президент пообещал разобраться.