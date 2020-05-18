В АТОР предложили снизить стоимость туристических услуг на внутреннем рынке

В Ассоциации туроператоров (АТОР) в рамках формирования перечня мер, направленных на скорейшее восстановление туристического потока на курорты России, предложили снизить стоимость туристических услуг на внутреннем рынке и наладить информированность населения об открытии туристического сезона 2020 года во всех регионах страны.

Об этом говорится в письме, которое Ассоциация направила руководителю Федерального агентства по туризму Зарине Догузовой.

«Мы предлагаем меры по максимально быстрому восстановлению внутреннего туризма с учётом того, что с 1 июня начнётся постепенное открытие регионов, а также с целью распределения турпотока по регионам, чтобы не допустить несимметричной концентрации в одном регионе», – подчеркнули в АТОР.

Среди предложенных мер также своевременное и корректное информирование населения об открытии регионов и туристического сезона в них, запуске авиасообщения в регионы, порядке и особенностях работы объектов размещения и объектов показа, в том числе природных.

Кроме того, предлагается разработать для туристов правила посещения регионов с учётом особенностей введения в каждом регионе ограничений и степени распространения коронавирусной инфекции, организовать масштабное информирование участников рынка и потребителей об этих правилах.

Помимо этого, рекомендуется принять меры по снижению себестоимости услуг в сфере туризма с целью обеспечения доступности цены для отдыхающих: субсидирование транспортной составляющей в рамках турпродукта и субсидирование/компенсация коммунальных расходов объектов размещения.

Статистка по коронавирусу на 18 мая в России и Москве

За последние сутки в России новой коронавирусной инфекцией COVID-19 заболело ещё 8 926 человек. Всего на территории РФ выявлено уже 290 678 пациентов с COVID-19.

Днём ранее в России было зафиксировано 9 709 случаев заражения коронавирусом. Лидером по числу заболевших за сутки продолжает оставаться Москва, где выявили 3 238 новых заболевших. На втором месте – Подмосковье (921 новых случаев инфицирования), на третьем – Санкт-Петербург (+425).

За время эпидемии от коронавируса в России умерло 2 722 человек. Выписаны по выздоровлению за весь период 70 209 человек.

Узнать последние данные о ситуации с коронавирусом в России и мире можно на портале стопкоронавирус.рф.

Напомним, решением главы государства в России до 11 мая были объявлены нерабочие дни. С 12 мая решением президента всероссийские коронаканикулы были отменены. При этом, по словам Путина, борьба с эпидемией не завершается.

«Поэтому, начиная с 12 мая, на всех этапах вплоть до полного завершения эпидемии необходимо будет сохранять как общие санитарные требования, так и дополнительные профилактические меры в регионах. Поручаю Правительству, главам субъектов Федерации, санитарным службам обеспечить контроль за их соблюдением», — пояснил российский лидер, добавив, что массовые мероприятия по всей стране пока исключаются. А всем предприятиям нужно строго выполнять санитарные правила.

Между тем в Москве до 31 мая продолжает действовать режим самоизоляции. Но, начиная с 12 мая в столице возобновлена работа промышленных предприятий и строек. Кроме того, с этого дня в Москве действует масочный режим. Появление в общественных местах без маски и перчаток приравнивается к административному нарушению, за которое положен штраф.

К общественным местам, куда без масок и перчаток вход запрещен, относятся магазины, аптеки и любые другие торговые точки, а также весь общественный транспорт, включая такси. Кроме того, в российской столице продолжает действовать пропускной режим – граждане могут передвигаться по Москве только при наличии специального цифрового пропуска. Для передвижения по городу пешком пропуск не нужен.