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В России могут сократить размер накопительной пенсии

Москва, 18.05.2020

Согласно новому проекту закона Минтруда о выплате накопительной пенсии на 2021 год, сумма накопительной пенсии россиян в следующем году уменьшится по сравнению с 2020 годом из-за увеличения срока расчетов накопительной части пенсии российских граждан с 258 до 264 месяцев. В общей сложности за расчет будут взяты 22 года, пишет газета «Известия».

Издание сообщает, что общая сумма накоплений, которую россияне смогут получать по достижении пенсионного возраста, будет делиться на это время. Если отталкиваться от суммы в 100 тыс. рублей, то ежемесячно государство будет начислять пенсионерам не 387 рублей, как это было в этом году, а 378 рублей.

Как пояснили изданию в Минтруде, при расчете накопительной пенсии используется «ожидаемый период выплаты», которые каждый год определяется федеральным законом, исходя из статистических данных.

Период выплаты пенсии на 2021 год по расчетам Росстата составил 264 месяца (22 года), рассказали в ведомстве.

Согласно госстатистики, в среднем ожидаемая продолжительность жизни для пенсионеров составляет для мужчин и женщин 16,86 и 26,56 соответственно, но в Минтруде не видят рисков в том, что пенсионеры не успеют получить положенные от государства выплаты по старости, поскольку  они могут забрать ее сразу, либо передать по наследству.

Поддержку новому законопроекту уже высказала партия «Единая Россия», хотя и считают идею с накопительной пенсией «неудачной». Однако в данном случае «государство выполняет свои обязательства», а значит решение Минтруда полностью оправдано, считает зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко.

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