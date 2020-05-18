Число буровых установок в США упало до рекордного минимума

Число действующих нефтегазовых буровых установок в США сократилось до рекордного минимума.



Как сообщает «Интерфакс», снижение продолжается уже девять недель подряд.



Это самое крупное сокращение количества буровых установок за все время ведения расчетов с 1940-х годов.

Только за прошлую неделю сокращение буровых составило 35 - до 339, свидетельствуют данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes.

В этот же период прошлого года в США работало 987 буровых. Число нефтяных установок сократилось на 34, составив 258 единиц. Данный показатель стал самым низким, начиная с июля 2009 года. В середине мая 2019 года их насчитывалось 802 единицы.

Уточняется, что число буровых в США начало резко сокращаться, начиная с середины марта, из-за падения спроса на нефть во всем мире, падения, которое было вызвано пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.



Цены на нефть в онлайн смотрите здесь

В прогнозах Piper Sandler говорится, что к концу 2020 года число буровых в США может упасть до 528 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда установок насчитывалось 943.

Ранее на официальном сайте ПАО НК «Роснефть» сообщалось, что в I квартале 2020 года выручка компании снизилась на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 1,765 трлн рублей ($27,6 млрд).

В «Роснефти» отмечают, что снижение выручки в рублях обусловлено падением мировых цен на нефть из-за распространения коронавируса.

Уточняется, что по сравнению с аналогичным показателем 2019 года выручка в рублевом эквиваленте упала на 20,6%.