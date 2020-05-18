Врач назвал условие для возвращения Москвы к нормальной жизни

Только ясная картина о количестве уже переболевших коронавирусной инфекцией москвичей может позволить столице вернуться к привычному ритму, рассказал в интервью «Российской газете» специалист столичного департамента здравоохранения по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции, профессор, доктор медицинских наук Алексей Мазус.

«Считается, что доля населения, невосприимчивого к инфекции, должна достигнуть 60%» - сообщил Мазус. Он подчеркнул, что коронавирусная инфекция нового типа заразнее обычного гриппа «в три и более раза», в этой связи именно поэтому необходим точный ответ, сколько людей уже выработали иммунитет к данному заболеванию.

Вирусолог заявил, что власти начнут смягчать введенные меры, как только наберется достаточное количество выздоровевших людей, которые начнут полноценно работать.

Данные онлайн и карту распространения коронавируса смотрите здесь: www.arcgis.com

Напомним, в Москве до конца мая действует режим повышенной готовности в связи с эпидемией коронавирусной инфекции. Также продолжен режим самоизоляции. Начиная с 12 мая меры начали постепенно смягчать, в Москве в частности к работе преступили сотрудники промышленных предприятий, также заработали стройки.

Ранее мэр города Москвы Сергей Собянин объявил о начале проверки москвичей на иммунитет к коронавирусу. В этих целях каждую неделю около 70 тыс москвичей будут приглашаться по средствам смс-оповещений для проведения на иммуноферментного анализа (ИФА) крови.

В Москве к настоящему времени зафиксировано более 142 тысяч случаев заражения коронавирусом, что является наибольшим показателем для регионов России.