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Число выявленных за сутки больных COVID-2019 опустилось ниже отметки в 9 тыс.

Москва, 18.05.2020

Число новых пациентов с коронавирусной инфекцией за сутки в России выросло на 8 926 в 85 регионах, сообщает оперштаб. В общей сложности в стране число зараженных насчитывает 290 678 человек. Темп прироста стал самым низким в стране за все время эпидемии, - +3,17%, что позволяет специалистам высказывать осторожные оптимистические прогнозы по поводу дальнейшего замедления распространения вирусной инфекции.  

Россия по-прежнему остается на втором месте в мире по количеству инфицированных, впереди только США, где согласно Университета Джонса Хопкинса заболевших 1,48 млн человек, с ежедневным приростом 18,9 тыс. На третьем месте находится Великобритания с 244,2 тыс. случаев коронавирусной инфекции. Ежедневный прирост здесь равен в среднем 3,5 тыс. случаев. Соединенному Королевству достаточно быстро приближается Бразилия, где насчитывается 241 тыс. подтвержденных диагнозов. Ежедневно в этой латиноамериканской стране фиксируется 7,5 тыс. случаев в сутки.

В России антирекорд по-прежнему принадлежит Москве, где зафиксирован прирост в 3238 человек. В общей сложности в столице 146 062 заболевших. Полностью поправились за все время наблюдения 70 209 человек, в том числе 2 836 за последние 24 часа.

Ранее главврач Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась, а рост заболеваемости удалось остановить. Чиновница уточнила, что «день ко дню практически уже прироста нет». Полностью ситуацию с коронавирусом в России назвать стабильной можно будет, когда число инфицированных в сутки сравняется с нулем.

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