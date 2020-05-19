Рынок получил прививку оптимизма

Нефть вытягивает акции

Цены на нефть преодолели отметку 35 долларов за баррель сорта Brent. Это поддержало интерес к покупке акций нефтяников и вывело в «зеленую зону» российские индексы акций.



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В понедельник индекс Мосбиржи вырос на 3,87%, до 2694,25 пунктов, впервые с 30 апреля. Индекс РТС поднялся на 5,45% – до 1167,88 пунктов. Рубль на этом фоне поднялся до уровня 72,72 за доллар.

Московская биржа

Стоимость нефти Brent перескочила отметку 35 долларов, что было обусловлено сокращением добычи крупнейшими производителями и ожиданиями скорого восстановления спроса на «черное золото». Подорожавшая нефть активизировала покупку акций «Роснефти» (+7,14%), «Татнефти» (обыкновенные +6,77%, «префы» +4,84%), «Лукойла» (+6,07%), «Газпром нефти» (+3,04%).

В плюсе по итогам торговой сессии также «Новатэк» (+5,14%), «Газпром» (+4,47%), «Северсталь» (+4,47%). Растущие цены на никель и более благоприятный прогноз для рынка никеля и палладия активизировал покупку акций «Норникеля» (+6,28%). В минусе оказались акции «Транснефти» (-0,39%). Хуже рынка торговались акции «Сафмара» (-3,72%), «Полюса» (-0,40%) и «М.Видео» (-1,19%).

Факторы роста

В понедельник цены на нефть подскочили на 9%, до 35,9 доллара за баррель Brent, отмечает управляющий партнер Exante Алексей Кириенко. По его словам, в отличие от ситуации месячной давности, на этот раз перед экспирацией месячных фьючерсов котировки черного золота активно росли. Сейчас заметно, насколько рынки настроены на позитив – интерес покупателей контрактов растет.

Оптимизм связан с рядом факторов: дополнительным сокращением добычи нефти Саудовской Аравией и другими странами ОПЕК+, ростом мировых рынков, а также снижением карантинных ограничений в разных странах. Сокращение поставок вкупе с повышением спроса в моменте смещает баланс в сторону роста котировок.

Дополнительным важным фактором для российского рынка стали новости о дивидендах. «Лукойл» объявил о существенном росте дивидендов в сравнении с прошлым годом. «Роснефть» указывала, что будет придерживаться своей дивидендной политики. Вероятно, говорит аналитик, для энергетических компаний мир изменился не так сильно, как этого опасались участники после резкого сокращения дивидендов компанией Shell.

Неустойчивый баланс

Между тем, указывает Алексей Кириенко, во вторник утром оптимизм на нефтяном рынке уже выглядит более сдержанным. Цены на нефть забуксовали вблизи пиковых уровней апреля, испытывая явное усиление продаж. Индексы акций также приостановили рост в ожидании новых сигналов. Это может быть как новый поворот к снижению при признаках слабости мировой экономики и уменьшения спроса со стороны инвесторов, так и новый импульс к дальнейшему росту цен на акции.

Столь радикальный разворот за месяц может указывать на то, что ценовое дно рынок прошел.



При этом не стоит думать, что вскоре мы увидим полное восстановление цен. Чтобы поддерживать баланс, ОПЕК+ необходимо неукоснительно исполнять договоренности и мониторить рынок на случай, если появится переизбыток нефти. Вероятно, ожидает Алексей Кириенко, к концу мая стоимость барреля Brent будет находиться у текущих отметок в районе 35 долларов.

Важно отметить, добавляет аналитик, что после карантинного обвала все ярче будет проявляться экономический шок. Компании сокращают издержки, а люди теряют работу. В промежутке от одного года до двух лет ожидания участников рынка находятся у «дна» на фоне перспектив медленного восстановления экономики, и, в частности, авиаиндустрии. Вероятно, к концу года нефть сможет вырасти до отметки 45 долларов за баррель.

В ожидании инфоповодов

Предпринимаемая попытка к росту цен на российском рынке основана большей частью на внешнем фоне, обращает внимание аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов: вчера инвесторов во всем мире воодушевило заявление главы ФРС США о начале восстановления экономики Штатов во втором полугодии. Плюс появляются слуху о разработке вакцины против коронавируса.

На этом фоне индекс Мосбиржи сегодня будет пытаться преодолеть уровень локального сопротивления 2710 пунктов, ожидает аналитик. Но, по его словам, маловероятно, что закрепится выше: в текущей ситуации логично зафиксировать прибыль и ждать новых инфоповодов, которые могут появиться, например, с рынка нефти, и могут быть далеко не благоприятными. Например, OPEC может сообщить, что не все страны соблюдают соглашение об ограничении добычи нефти. Тогда цена за баррель нефти марки Brent может вернуться к отметке 30 долларам.

А это, продолжает Алексей Антонов, может привести к тому, что и на валютном рынке оптимизм в отношении рубля иссякнет, и пара доллар-рубль будет двигаться в сторону 74 рублей. Вообще же, добавляет эксперт, с прошлой недели российский индекс показывал динамику хуже западных. Это отчасти связано с пересмотром отношения инвесторов к ожиданиям по дивидендам – закрытия дивидендных гэпов по ряду бумаг в этом году можно будет ждать долго, возможно, месяцами. И это снижает привлекательность дивидендных бумаг, а также создает общее «медвежье» настроение на рынке.