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Эксперт: коронавирус мутирует

Москва, 19.05.2020

Коронавирус начал мутировать

Александр Шестопалов – руководитель отдела экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболеваний Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины – коронавирус COVID-19 мутирует в рамках нормального природного явления. По его словам, пока можно сказать, что он не становится сильнее и патогеннее, - передаёт агентство «Интерфакс».

При этом он подчеркнул, что в целом пандемия развивается достаточно медленно, если исходить из открытых данных о заболеваемости в разных странах, в том числе данные о людях, переносящих инфекцию без каких-либо симптомов или в очень легкой форме.

Кроме того, Шестопалов выразил надежду, что итогом пандемии коронавируса станет развитие во всём в мире, в том числе в России сети лабораторий для научных исследований различных патогенов.

«Необходимо обратить внимание на биологическую безопасность страны, в том числе в отношении синтетических патогенов», – резюмировал специалист, добавив, что не поддерживает версию об искусственном происхождении COVID-19.

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За последние сутки в России новой коронавирусной инфекцией COVID-19 заболело ещё 9 263 человек. Всего на территории РФ выявлено уже 299 941 пациентов с COVID-19.

Узнать последние данные о ситуации с коронавирусом в России и мире можно на портале стопкоронавирус.рф.

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