Эксперт: стоимость жизни в России надо резко снизить

Необходимо сфокусировать усилия на том, чтобы основная масса товаров и услуг, потребляемых российскими домохозяйствами, становилась все более и более дешевой, при том же и более высоком уровне качества, пишет в понедельник журнал «Эксперт».

Автор статьи Татьяна Гурова называет такой поворот экономической политики радикальным. Она связывает его с двумя факторами: ростом предельной производительности капитала, который должен стать целью российских властей, и с поворотом от мирового рынка — к внутреннему. Пандемия обнажила неизбежность этих радикальных перемен, в то время как актуальными они стали намного раньше.

Россия, уверена она, больше не может делать ставку на внешний рынок — мировая торговля будет стагнировать, локальные рынки станут опираться на внутренние силы. Единственное, что у нас есть, — это внутренний рынок, и прежде всего спрос российских домохозяйств.

Их потребление в России составляет всего 54% ВВП, тогда как на развитых рынках доля домохозяйств составляет от 60 до 65% ВВП, причем в структуре потребления основную долю занимают расходы на питание и обслуживание жилья: до 80% потребления, а для развитых экономик — примерно 50%.

«То есть мы должны последовательно, но достаточно радикально (иначе мы не увидим макроэкономического эффекта) снизить себестоимость производства товаров и услуг, сегодня активно потребляемых нашим внутренним рынком. А это значит оптимизировать производственные цепочки, избавиться от импорта везде, где только можно (как готовых товаров, так и комплектующих), внедрить новые технологии» — пишет журнал.

Для этого надо начать новую волну модернизации: продуктового рынка, сельского хозяйства и ЖКХ.

На сельхозпредприятиях отлично работает цифровизация, там также надо сделать ставку на небольшие компании — создавая таким образом условия для нормального расселения. Для этого придется строить много дорог. В комплексе такая политика через пять-семь лет даст высвобождение примерно 15 трлн в год нового спроса в текущих ценах, утверждает журнал

Модернизация теплоэнергетики, водо- и электроснабжения, использование новых материалов в строительстве, вместе со снижением расходов на новое жилье за счет той части, которую сегодня берет государство (налоги, стоимость земли, процент по ипотеке) приведет к высвобождению еще примерно 7 трлн рублей в год в нынешних ценах. «Итого 20 трлн для любых новых рынков, товаров и услуг».

«Кажется, что это не так уж и много — всего 20% к ВВП за семь лет, или 2–2,5% роста в год. Однако такой процесс модернизации будет сопровождаться инвестициями, поэтому темп роста будет заметно выше. Но самое главное, такой процесс фактически последовательного снижения стоимости жизни обычного человека в России будет не бумажным, а реальным результатом. На его основе и в его процессе действительно можно будет строить экономическую систему нового качества, где внедрение удивительных инноваций грядущих десятилетий будут не прихотью меньшинства, а естественной потребностью обеспеченного и уверенного в себе человека», — полагает Татьяна Гурова.

И невозможное возможно

Эта идея, комментирует предложение эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев, актуальна не только в кризис, но и в обычное время. Производители постоянно находятся в состоянии конкурентной борьбы, которая вынуждает их искать пути снижения издержек. Пожалуй, единственным исключением является ситуация, когда государство вводит санкции против стран, откуда в страну идет импорт. Как, например, произошло в России. Сразу же после ввода контрсанкций проявился положительный эффект: крупные отечественные игроки увеличили долю рынка, однако тепличные условия сделали их менее конкурентоспособными. Как ни крути, но у европейцев все еще куда более продвинутые технологии производства, и как только ограничения будут сняты, наши фирмы окажутся явно не в самом лучшем положении.

Огромную роль в себестоимости продуктовых товаров играют импортные составляющие, констатирует аналитик. Если мы говорим о молочной отрасли, то это химия, закваски и прочие компоненты для производства сложной молочки. Несмотря на бурный расцвет отрасли после 2014 года, когда государство одним махом закрыло европейцам доступ на рынок, собственное производство данных продуктов так и не было создано — компании продолжают импортировать больший процент компонентов. Почему? Да потому что это гораздо выгоднее чем строить производство с нуля. Вследствие чего появляется вопрос — неужели во время кризиса, когда бизнес в первую очередь думает о выживании, предприниматели будут активно развивать импортозамещение?

В современных реалиях данный процесс подразумевает масштабные инвестиции в структурные преобразования бизнес-процессов с расчетом на долгосрочную окупаемость, продолжает Геннадий Николаев. Тогда как в кризисные времена горизонт планирования снижается до 2-3 месяцев, из-за чего выбор делается в пользу сокращения лишних расходов и увольнения персонала. Компании предпочитают создавать финансовые резервы, чтобы пережить трудные времена, а не увеличивать инвестиции в основной капитал.

Таким образом, заключает эксперт, в период кризиса сделать жизнь резко дешевле просто невозможно, несмотря на, казалось бы существующие предпосылки, например, снижение доходов населения. Особенно, что касается стоимости ЖКХ: в стране присутствует огромное количество устаревших мощностей, которые требуют срочной модификации, однако, собираемых с населения денег для этих целей оказывается недостаточно.

Пожалуй, добавляет Геннадий Николаев, сейчас существует лишь один способ исправить ситуацию и мотивировать бизнес на развитие в текущих условиях — государственная поддержка. Это может быть как снижение налоговой нагрузки на предприятия, так и прямые инвестиции из бюджета, например, в рамках стимулирования экономики, которую осуществляют сейчас большинство стран. В этом случае, стоимость конечных продуктов действительно может стать ниже, по крайней мере по сегментам, где существует здоровая конкуренция между производителями.

Решительная смена приоритетов?

Предлагаемые изменения в экономике — по сути, меры по её кардинальной интенсификации, повышения производительности труда (а не только капитала), улучшению управляемости, констатирует главный аналитик ТелеТрейд Марк Гойхман. Снижение издержек, увеличение прибыльности хозяйства — цели и проявления увеличения эффективности, мечта прогрессивных экономистов. Но это далеко выходит за рамки антикризисных мероприятий. Это программа на длительный период и для «мирного времени». Но она не осуществляется много лет потому, что сами эти цели ставятся лишь формально, без создания реальной основы для их выполнения. Ведь давно звучат лозунги «импортозамещение», «преодоление нефтяной зависимости», «цифровизация», «создание 25 млн высокопроизводительных рабочих мест», «реализация национальных проектов» и пр.

Все эти мероприятия могут быть осуществлены только при формировании абсолютно необходимых для них условий, уверен эксперт. Преодоление монополизма и государственного доминирования, административного давления. Соблюдение прав собственности и бизнеса, равноправная для всех судебная система, исключение силовиков как субъекта бизнеса. Радикальное снижение коррупционности, равный доступ участников к ресурсам, заказам, рынкам сбыта. Но такие цели в управлении не только не ставятся, а всячески отвергаются системой.

Например, дельное предложение по модернизации продуктового рынка и агросектора. Это могло бы быть огромным конкурентным преимуществом России и её специализацией на мировой арене, «новой нефтью» — важнейшим экспортным направлением. Но для этого надо, развивать малый и средний фермерский бизнес — гибкий и адаптивный, внедрять передовые технологии и оборудование и пр.

Но крупные монополистические комплексы не заинтересованы в этом, отмечает Марк Гойхман. Он считает, что даже административная помощь в виде закрытия внутреннего рынка из-за контрсанкций не привела к реальному импортозамещению

Аналогично — и в сфере ЖКХ, говорит аналитик. Под видом «естественных монополий» процветает крайне закрытая, затратная, неэффективная система. У нее нет необходимости инвестировать средства и усилия в модернизацию для удешевления и повышения качества услуг. Ведь в условиях отсутствия конкуренции и свободного рынка любые затраты и потери покрываются увеличением тарифов, заключает он.

Отметим, что предложенное журналом изменение экономической политики там же названо радикальным. Если буквально: «Сегодня, в период эпидемии, огромные усилия сосредоточены на поддержании спроса — удержании рабочих мест и сохранении доходов, и это правильно, но недостаточно. Радикальный выход — надо сфокусировать усилия на том, чтобы основная масса товаров и услуг, сегодня потребляемая домохозяйствами, становилась все более и более дешевой при (для начала) том же уровне качества товаров и услуг».

Это, так сказать, техническая радикальность, а не политическая, которая сегодня справедливо отвергается всеми политическими силами. Но, судя и по комментариям экспертов, повороту в экономической политики логично должен предшествовать не радикальный, но решительный поворот в собственно политическом контуре управления, некая серьезная смена приоритетов.