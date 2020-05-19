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Индекс Мосбиржи продолжает расти

Москва, 19.05.2020

Российский рынок акций на подъеме. Индексы обновляют месячные максимумы, торги идут со средней активностью с оглядкой на перспективу по выплате дивидендов.
Во вторник Индекс Мосбиржи вырос на +0,65% до 2711,72 пунктов впервые с 9 апреля. Индекс РТС поднялся на +0,80% до 1177,24 пунктов. Нефть Brent по состоянию на 19:43 мск стоила – 34,37 долларов за баррель (-1,26%). Российская валюта на этом фоне укреплялась – 72,47 рубля за доллар.
Акции «Ростелекома» на фоне намерения выплатить дивиденды по итогам 2019 года, несмотря на коронавирус, пользовались популярностью (обыкновенные +0,56%, «префы» +2,42%). При этом «Сбербанк» вновь перенес дату годового собрания акционеров, в этот раз на 25 сентября. Решение о размере дивидендов по итогам 2019 года будет зависеть от последствий пандемии, сообщил глава финансовой организации Герман Греф. Акции банка закончили сессию с разнонаправленной динамикой (обыкновенные +0,04%, «префы» -1,44%).
Росли вторую сессию подряд акции «Лукойла» (+1,96%), «Роснефти» (+0,39%). Котировки «Сургутнефтегаза» двигались в разном направлении (обыкновенные -1,38%, «префы» +0,14%), а акции «Газпром нефти» падали (-0,58%). Продолжили рост бумаги «Норникеля» (+2,08%), «Новатэка» (+1,60%), «Ленэнерго» («префы» +2,38%, при этом обыкновенные акции снижались -0,32%).
Хуже рынка торговались акции «Сафмара» (-4,48%), строительной ЛСР (-1,50%) и «Полюса» (-1,20%).

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