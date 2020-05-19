Индустрия моды: постковидная нормальность

За три месяца ограничений, связанных с коронавирусом 3,5 млрд евро потеряла fashion-индустрия только Италии -- страны, где сосредоточены культовые для миллионов людей мира модные дома. Настолько упали продажи по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Участники рынка полагают, что к концу года эта цифра составит 9 млрд евро, несмотря на то, Италия начала «открываться» и производители одежды возвращаются к нормальной деятельности. Аналитики убеждены -- чтобы в целом отрасль вернулась к уровню 2019 года потребуется не менее четырех лет.

Выходя на рынок после снятия ограничений, многие представители фэшн-отрасли говорят о необходимости, по крайней мере, на время сменить бизнес-модель, причем не только в каждой отдельно взятой компании, но и в индустрии в целом: после беспрецедентно длительного разрыва поступлений от продаж, бизнес должен максимально снизить риски прерывности и нестабильности денежного потока. В настоящее время идет поиск средств достижения этой цели. Окончательные решения должны созреть к середине июля, когда по обыкновению модные дома представляют коллекции на сезон 2020/2021.

Главное, чего хотят в этом сезоне компании фэшн-индустрии – максимально точно попасть в рамки спроса, который предъявит потребитель. Один из вариантов такого подхода – сократить в сезоне 2020/2021 годов число позиций в коллекциях—с обычных до сих пор пятисот до 200-280, исходя из предположения, что таким образом коллекции будут скорее распродаваться. По всей видимости, мода теперь не будет такой быстрой. Коллекции не будут продвигать ритейлерам каждые 15 дней, как это уже вошло в обыкновение многих производителей. Фаст-фэшн повлиял и на люксовый рынок: компании в этой нише также перестали ограничиваться сменой коллекции вслед за сменой сезонов, увлекаясь капсульными коллекциями. В итоге перепроизводство в отрасли составляло 30-40% в каждом сезоне.

Для того, чтобы не допускать перепроизводства и приблизиться к реальным размерам спроса, 600 дизайнеров всего мира подписали открытое письмо, призывающее модную индустрию и ритейл пересмотреть понятие сезонности в цепочке, приблизить ее к реальной смене времен года. Так сложилось, что осенне-зимние вещи попадали на полки магазинов среди лета, в июле, а весенние и летние – в разгар зимы, в январе. Теперь же предлагается сдвинуть эти сроки – на конец августа и февраль, соответственно.

Некоторые компании намерены отказаться от практики, сложившейся в течение многих лет, и не поставлять надежным, закупающим значительные партии товара, контрагентам продукцию с дисконтом. Впрочем, в качестве компенсации, они планируют увеличить отсрочку платежа за поставленный товар с обычных 90 дней вдвое – до 180 дней. Компании также не будут принимать обратно нераспроданные вещи.

Похоже, ослабится хайп вокруг экологических трендов в производстве одежды, что коснется даже производителей, нацеленных на потребителей роскоши, например, люксовой марки Giada. СМИ цитируют президента компании Франко Катанио, тонко намекающего на это: «Важно понять, как эволюционируют потребности наших потребителей. Конечно, мы продолжим поддерживать наши экологические цели, выбирая самые экологичные материалы, пользоваться рециклингом при обеспечении производственных процессов водой и возобновляемыми источникам энергии. Однако ключевой целью для нас является возвращение к базовым продуктам и сезонному предложению, основанному на реальных нуждах рынка».

Еще одним тактическим ходом в этой партии станет сфокусированность на том, что компании определят ядром своей коллекции, а именно на том, какой ассортимент у них получается лучше всего.

Безусловно, будут дальше развиваться цифровые платформы омниканальных продаж. Можно слышать заявления о том, что часть коллекции будет реализовываться только через интернет. И тем не менее, как считает президент компании Dondup Маттео Марзотто, ничто не заменит в модной индустрии офлайн-магазины: «Цифровизация дает нам большие возможности, но фэшн состоит из физических объектов. Каждый день проводятся десятки вебинаров и онлайн консультаций. Мы получили много знаний о цифровизации, но мода и гламур -- это об эмоциях и потребительском опыте. Делать покупки в красивом магазине или присутствовать на модном показе – такой же кайф, как смотреть футбольный матч на стадионе или по телевидению». Так что, скорее, цифровизация будет критична для производственного процесса: необходимость не допускать перепроизводства, точно учитывая спрос, приведет к развитию производственных систем «под запрос» с применением прорывных технологий IoT.