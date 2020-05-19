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Инфекционист спрогнозировала развитие ситуации с коронавирусом в РФ

Москва, 19.05.2020

Ситуация с коронавирусом в России наладится к июлю, рассказала главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова в эфире Первого канала.

«По тем тенденциям, и как развивается эпидпроцесс, зная законы эпидпроцесса, я все-таки предполагаю, что к июлю месяцу», - рассказала врач. Она также предположила, что с июля СМИ забудут о врачах-инфекционистах, перестав их приглашать на передачи.

Карта распространения коронавируса в России и в мире здесь

Малинникова отметила, что даже, если после июля в стране и будут вспышки коронавируса, то они будут не такие «такие критичные и трагичные». Врач уверена, что именно карантинные меры позволили выиграть время и помогли подготовится здравоохранению.

 «Карантинное окно уже сыграло свою роль»,  -  заявила инфекционист.

Накануне число новых пациентов с коронавирусом за сутки в России выросло на 8 926 в 85 регионах. В общей сложности в стране число зараженных насчитывает 290 678 человек. Темп прироста стал самым низким в стране за все время эпидемии, - +3,17%, что позволяет специалистам высказывать осторожные оптимистические прогнозы по поводу дальнейшего замедления распространения COVID-19.  

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