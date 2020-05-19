Кризис сильнее скажется на доходах успешных регионов

Более половины доходов консолидированных бюджетов субъектов РФ связано с налогами на доход, которые платят участники местной экономики. И уже в апреле поток в региональную казну начал ослабевать: выплат НДФЛ с текущих зарплат сотрудников местных компаний и налогов на прибыль стало ощутимо меньше. По большинству российских регионов данные за январь-апрель еще не обнародованы. Однако по Москве – уже есть: в апреле в казну столицы поступило почти на 40% меньше средств, чем годом ранее. В Moody`s полагают, что бюджеты субъектов РФ за апрель не досчитались 41% налогов на прибыль, и 14% НДФЛ.

«За первые 4 месяца Москва недополучила около 140 млрд рублей доходов в бюджет, в регионах эти суммы варьируются от 1 млрд до 10 млрд рублей. По итогам года потери доходов бюджета по стране могут составить 2-3 трлн рублей», – говорит директор офиса продаж «БКС Брокер» Вячеслав Абрамов, – «Все это связано с мерами поддержки бизнеса, населения, предоставления всевозможных льгот и доплат».

В целом по стране Moody`s прогнозирует сокращение собственных, как налоговых, так и неналоговых поступлений в бюджеты регионов в 2020 году на 7-10%. Standard&Poor’s оценивает падение суммарных доходов, включающих в себя трансферты, на 6-9%.

«В условиях 2019 г. оба этих прогноза означали бы 800-1200 млрд. руб. выпадающих доходов консолидированных бюджетов субъектов РФ. Однако если сравнить это с оценками, формируемыми сейчас на уровне регионов России (Москва – 600 млрд. руб., или 21,4% доходов, Санкт-Петербург – более 100 млрд. руб., или около 15% доходов, Республика Башкортостан – 40-45 млрд. руб., или 20-24% доходов и т.д.), становится очевидно, что суммарные выпадающие доходы могут быть существенно выше этих общих оценок», – описывают ситуацию эксперты Института комплексных стратегических исследований. И добавляют: в отдельных регионах ситуация может сильно отличаться от «температуры по больнице». Все будет зависеть от того, насколько серьезный удар придется по основным категориям местных налогоплательщиков.

Регион региону рознь

Практически все регионы имеют высокую степень зависимости от поступлений налогов на доходы населения и бизнеса, но все-таки масштабы везде разные, отмечают в ИКСИ, приводя в качестве «показателя уязвимости» к падению доходов налогоплательщиков вклад в региональную казну трех основных налогов: НДФЛ, налога на прибыль и налога на совокупный доход (его в рамках специальных режимов уплачивает, в первую очередь, малый бизнес). По данным Федерального казначейства, в 2019 году на этих «трех китах» держались 58,3% суммарных доходов консолидированных бюджетов субъектов РФ. Причем 29,2% приходились на НДФЛ, 24,7% – на налог на прибыль, и 4,4% – на налоги на совокупный доход. Но если смотреть на поступления в казну отдельных регионов, то получается, что в Ингушетии доля этих доходов составила лишь 12%, а вот в Тюменской области – 82%.

«Бюджеты регионов, где зависимость от НДФЛ, налога на прибыль и налогов на совокупный доход выше среднего по стране, сейчас являются более уязвимыми к падению доходов населения и бизнеса», – полагают в ИКСИ, – «В условиях 2019 года наиболее масштабное выпадение доходов бюджетов в случае снижения доходов населения и бизнеса было бы характерно для 14 субъектов РФ, где налоги на доходы были источником формирования более 60% суммарных доходов бюджета».

Речь идет в первую очередь о регионах с развитой промышленностью и сферой услуг: Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях, Татарстане, Пермском и Красноярском крае, Свердловской, Челябинской, Тюменской, Самарской и Нижегородской областях, ЯНАО. «В большинстве этих субъектов РФ на НДФЛ приходится 35-40% бюджетных доходов, на налог на прибыль – около 30% доходов, на налоги на совокупный доход – 5-7%», - указывают авторы исследования.

При этом бюджеты ряда субъектов с развитой добывающей промышленностью «завязаны» на доходы от налога на прибыль. В Тюменской области эта статья доходов составила 63% поступлений в местную казну, в Красноярском крае – 43%, в ЯНАО – 40%. В свете падения внешнего спроса на продукцию ряда предприятий и снижения цен на глобальном рынке, в этих регионах риски не досчитаться налоговых поступлений в казну возрастают.

В ряде регионов растет также налоговая нагрузка на пищевой сектор (производство продуктов, напитков, табака), а соответственно, и поступления от предприятий из этой сферы, отмечает Вячеслав Абрамов, указывая на Краснодарский край, Калужскую и Владимирскую области, Алтай.

Однако, как отмечает Банк России, резко возросший в начале марта спрос на продукты питания, ставший проинфляционным фактором, который в апреле привел к росту цен на 0,6% за месяц, в перспективе должен снизиться, став дезинфляционным. То есть, надеяться на то, что «земля прокормит» тоже не стоит.

На малый и средний бизнес уповать тем более не приходится, хотя начало ослабления ограничений и было, вроде бы, ознаменовано бурным ростом. Как сообщает РБК со ссылкой на данные оператора онлайн касс «Эвотор» за неделю с 11 по 17 мая оборот торговых точек малого и среднего бизнеса увеличил оборот на 10%. При этом, например, выручка магазинов стройматериалов оказалась на 25% выше мартовского, докризисного уровня. Перешагнуть через мартовский порог смогли магазины экипировки для активных видов спорта, освещения, инструментов, товаров для животных и автотоваров. Не такой взрывной, но все же рост отмечается в стоматологических клиниках, салонах красоты, домах быта. Хотя их выручка все-таки еще не вернулась к докризисному уровню.

Конечно, по мере снятия ограничений в регионах, показатели будут постепенно увеличиваться, но драйвером, и уж тем более тем источником налоговых поступлений, который не даст иссякнуть региональным бюджетам, магазины и предприятия сферы услуг вряд ли станут, считают эксперты.

«С ослаблением режима самоизоляции люди решили пополнить запасы продуктов и закупить те вещи, лекарства, одежду, которые могут пригодиться, если ситуация по заболевшим в регионе ухудшится и ограничения ужесточат. Сейчас граждане стараются не тратить финансовые резервы, а закрывать текущие долги и потребности», – полагает первый вице-президент Опоры России Павел Сигал.

«Все будет зависеть от дальнейшей ситуации с карантинными мерами. Не все предприниматели смогут перезапустить бизнес, не все рестораны откроются, туристической отрасли вероятней всего предстоит долгая стагнация, внутренний туризм не компенсирует потери, тем самым будет расти безработица. Сокращение реальных доходов населения приведет к тому, что покупательская способность продолжит падать, большая часть населения будет экономить и гасить свои задолженности, формировать финансовую подушку. Это не отразится на товарах первой необходимости и продуктах», – добавляет Вячеслав Абрамов.

Равнение на центр

В ИКСИ полагают, что в регионах, зависящих от «поступлений из центра», а не налоговых доходов, ситуация будет не столь критичной. Эксперты института указывают на 13 регионов, в которых на долю налогов на доходы в структуре суммарных доходов бюджетов приходится меньше трети. В большинстве случаев около 70% этих доходов – федеральные трансферты, начиная от дотаций и заканчивая целевым финансированием реализуемых в регионах программ. В числе таких субъектов – ряд республик Северного Кавказа, Тыва, Чукотский АО, Крым, Калининградская область.

«Как ни парадоксально, но в сложившихся условиях, когда доходы частных субъектов падают, но объемы федеральных трансфертов не снижаются, положение регионов, зависящих от федерального бюджета, оказывается более стабильным, чем положение регионов с более высоким уровнем социально-экономического развития», – считают в институте.

А вот по мнению Павла Сигала, именно в дотационных регионах «которые и до кризиса не справлялись с финансовой нагрузкой и выплатами бюджетникам», будет наблюдаться самое мощное падение доходов бюджетов. И надеяться они могут только на «поддержку из центра».

«Готовность федерального уровня власти к предоставлению такой поддержки станет одним из важнейших условий, определяющих возможности регионов по созданию условий для «перезапуска» экономики после завершения эпидемии. В противном случае многие регионы, столкнувшись с потерей значительной части собственных доходов и исчерпанием резервов, будут вынуждены ограничить и свои расходы, что выступит дополнительным фактором ухудшения социально-экономической ситуации», – признают в ИКСИ.

По данным Счетной палаты в 2019 году дотации «на выравнивание бюджетной обеспеченности» общим объемом 675,3 млрд рублей получили 72 российских региона. Аудиторы отмечают: давно перестраивать систему мониторинга расходования средств и выполнения регионами обязательств, которые они берут на себя перед российским Минфином, заключая с ним соглашения о дотациях. Однако в условиях борьбы с пандемией ни регионам, ни центру, не до трансформаций: вся схема снова сводится к поддержанию жизнедеятельности. Только вот в условиях, когда потоки, пополняющие госказну также ослабевают, возникает простой вопрос: как долго федеральные власти смогут обеспечивать соответствующую терапию, и в каком объеме?

По подсчетам экспертов ИКСИ выпадающие доходы регионов могут превысить 1 триллион рублей. Так что уже объявленные федеральные трансферты на 200 миллиардов рублей – явно не та сумма, которая позволит удержаться на плаву всем терпящим бедствие регионам.