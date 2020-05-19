Курс доллара: рубль готовится пробить важную отметку

Вечером в понедельник курс рубля уверенно укрепился к основным резервным мировым валютам на фоне дорожающей нефти и вновь возникшего интереса к риску со стороны инвесторов.

Так, по данным на 19:00 мск на торгах Московской биржи курс доллара составил 72,71 руб., что сразу на 87,50 коп. ниже уровня закрытия торгов пятницы. Чуть меньше ослабла единая валюта ЕС, которая продавалась по 79,26 руб., потеряв 36,25 коп. Ранее курс доллара снижался до 72,57 руб. - минимум с 13 марта, евро падал до 78,72 руб. - минимум с 6 марта.



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Рубль накануне вырос к курсу доллару и евро, благодаря позитивным настроениям на внешних рынках. Как считает большинство экспертов, это вернуло интерес инвесторов к рисковым активам, к которым в том числе относится и рубль. В частности, в понедельник трейдеры отыгрывали новости о прогрессе в разработке вакцины от коронавируса COVID-19.

Помимо этого финансовые рынки положительно оценили новое заявление главы ФРС Джерома Пауэлла о перезапуске экономики СЩА. В частности, руководитель Федрезерва признал, что текущий квартал будет крайне плохим, как для рынка труда, так и для экономики США в целом, хотя и подчеркнул, что он ожидает относительно быстрого восстановления. При этом он предложил не сравнивать нынешнюю ситуацию с Великой депрессией.

«Сейчас должен быть более короткий спад», – предположил Пауэлл, напомнив, что депрессия 1930-х годов длилась почти 10 лет.

Курс рубля в очередной раз поддержали мировые цены на нефть. Накануне вечером стоимость июльских контрактов на «чёрное золото» сорта Brent на торгах Лондонской биржи увеличилась сразу на 8,86% – до 35,38 долл. за баррель. Таким образом, цены на нефть этой марки превысили отметку в 35 долл. за бочку впервые с 9 апреля. Июньские контракты на WTI на торгах Нью-Йоркской биржи (NYMEX) подорожали вечером на 10,64% – до 32,66 долл. за баррель.



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Инвесторы оценивают возможность восстановления спроса на «чёрное золото» по мере ослабления введённых ранее карантинных ограничений в разных странах мира в связи с пандемией коронавируса. Ожидания восстановления спроса поддерживает и снижение объёмов добычи сырья странами членами ОПЕК, а также государствами, не входящими в картель.

Как рассказал агентству Рейтер аналитик Rystad Energy Паола Родригес-Масиу, оптимизм относительно спроса на нефть способствовал росту цен.

В свою очередь аналитик ING Уоррен Паттерсон, чьё мнение также приводит агентство, считает, что риск сохранения дисбаланса между спросом и предложением пока сохраняется, и может крайне негативно сказать на курсах валют EM, к которым относится и рубль.

Пока же курс рубль укрепляется, и именно благодаря росту цен на нефть. В этом, в частности, уверен Гельды Союнов из УК «Промсвязь».

«Баррель марки Brent дорожал вчера сразу на 10% и превысил отметку в 35 долл. на ожиданиях скорого восстановления спроса по мере снятия в различных странах мира, введённых ранее из-за пандемии коронавируса карантинных мер, – напомнил он. - Кроме того, вчерашнему спросу на рубль способствовало ралли в ОФЗ, продолжающиеся ещё с середины прошлой недели».

При этом, по мнению Союнова, потенциал роста российского рынка ограничен, так как для дальнейшего восходящего тренда в контрактах на «чёрное золото» нужно подтверждение роста спроса на нефть к уровням, которые были до пандемии.

«Также возможно ограниченное движение в ОФЗ, в котировках которых уже закладываются ожидания снижения ключевой ставки до нейтральных относительно инфляции уровней», - резюмировал эксперт, добавив, что на этой неделе не ожидает мощного укрепление нацвалюты.

Андрей Кочетков из «Открытие брокер» считает, что на текущий момент курс рубля, кроме цен на нефть, поддерживает и налоговый период, а также ранее сделанные заявления главы российского регулятора Эльвиры Набиуллиной о возможном снижении ставки на 50-100 б.п.

«Поэтому на этой неделе рубль должен солировать, как в паре с долларом, так и в паре с евро. Но пока продолжается коронавирусный конфликт между Вашингтоном и Пекином делать какие-то более точные прогнозы я не буду», – подчеркнул Кочетков.

По мнению Валерия Емельянова из компании "Фридом финанс", рубль попробует пробить важную отметку на уровне 72 руб. за доллар.

"Ближайшая цель падения доллара – 72 рубля. Если российская валюта сумеет продавить эту планку, то мы сможем увидеть 71,4 рубля за доллар. Это может случиться в течение текущей недели и, вероятно, будет происходить более плавно, чем сегодня", — оценил он.

Между тем аналитики банка «Санкт-Петербург» полагают, что усилению позиций нацвалюты в ближайшей перспективе может поспособствовать повышенный интерес инвесторов к рублевому сегменту.

«Сейчас курс находится ниже 73,00 руб. Но несмотря на все позитивные факторы мы всё-таки на этой неделе не ждём какого-то более мощного укрепления рубля», - резюмировали они.