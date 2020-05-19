Лавров: Россия не будет пытаться влиять на Германию по «Северному потоку – 2»

Сергей Лавров – глава российского внешнеполитического ведомства – наша страна не будет пытаться влиять на ФРГ в вопросе «Северного потока – 2».

По его словам, этот вопрос не будет затрагиваться в ходе телефонного разговора с немецким коллегой Хайко Маасом.

Ранее в BNA – Федеральном сетевом агентстве Германии заявил, что отклонили заявку Nord Stream 2 AG с просьбой освободить трубопровод «Северный поток –2», оператором которого является эта компания, от требований обновленной газовой директивы Евросоюза.

Таким образом, «Северный поток – 2» подпадает под требования на пролегающем в Евросоюзе отрезке трубопровода по разделению компании-поставщика и оператора, а также под требования по регулированию цен и представлению доступа третьей стороне.

Как подчеркнул Лавров, решение Берлина, в рамках которого необходимо учитывать в том числе интересы Германии, правительства ФРГ, интересы местного бизнеса и, наверное, необходимо учитывать интересы выполнения тех обязательств, которые существуют в рамках ЕС у германской стороны.

«Я не собирался упоминать об этом вопросе в разговоре с Хайко Маасом, мы по другим темам договорились пообщаться. И уж точно не буду заставлять правительство Германии принимать то или иное решение, как пытаются делать наши партнеры из США», - резюмировал Лавров.