Меркель и Макрон предлагают выделить на восстановление Европы как минимум полтриллиона евро

Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон провели переговоры в формате видеоконференции и выступили с совместным предложением. Берлин и Париж предлагают создать временный фонд восстановления европейской экономики после окончания пандемии новой коронавирусной инфекции с первоначальным капиталом 500 млрд евро, который будет выделять наиболее пострадавшим от коронавируса членам Евросоюза и секторам экономики гранты. Гранты предлагается выделять на безвозмездной основе. Капитал фонда будет создаваться из взносов членов Евросоюза, размеры которых, предположительно, будут зависеть от размером стран и размеров их экономик.

В немецко-французском плане создания фонда восстановления не было бы ничего сенсационного, если бы Берлин раньше не выступал категорически против любых попыток разделения долгов «бедных» (южных) членов ЕС, которые, кстати, и сейчас больше всего пострадали от коронавируса и станут наиболее вероятными получателями грантов. Достаточно вспомнить, какие недавно кипели споры относительно предложения создания коронаоблигаций для восстановления экономик наиболее пострадавших стран.

«Мы убеждены, что это не только справедливо, но и необходимо,- подчеркнула канцлер Меркель на совместной виртуальной пресс-конференции.-… Мы должны действовать, чтобы нормально выйти из кризиса».

Макрон, называющий текущий кризис «моментом истины», согласился с тем, что в начале эпидемии ЕС не проявил необходимой солидарности. Он также подчеркнул, что помощь по их с Меркель плану будет выдаваться в виде грантов, а не кредитов, которые необходимо через какое-то время возвращать.

Несмотря на «предательство» Берлина остальные противники разделения долгов сдаваться, похоже, не собираются. По крайней мере, канцлер Австрии Себастьян Курц, который так же, как ранее Меркель, возражал против коронаоблигаций и других вариантов разделения долгов отдельных стран на всех, дал ясно понять, что план Берлина и Парижа встретит сопротивление. Обсуждения предложения состоится в июне. Для его принятия необходимо согласие всех 27 членов Евросоюза.

«Только что обменялся мнениями с премьер-министрами Дании, Нидерландов и Швеции по фонду восстановления,- написал Курц в Twitter.- Наша позиция остается неизменной. Мы готовы помогать большинству пострадавших стран кредитами…»

Главным сторонником Австрии, похоже, станут теперь Нидерланды, выступающие наиболее энергично против идеи разделения долгов. Голландцы, кстати, обращают внимание и на моральные риски того, что страны, не сумевшие подготовиться к экономическим трудностям, получат деньги, которые потом можно будет не возвращать.

Справедливости ради следует сказать, что предложение Берлина и Парижа все же не означает стопроцентное разделение долгов отдельных членов ЕС всеми остальными, как, например, коронаоблигации, потому что фонд будет иметь определенные ограничения на выдачу грантов.

Ангела Меркель объяснила, что их с Макроном предложение предлагает необычное решение, потому что сама проблема, то есть кризис очень необычна.

«Это (пандемия коронавируса COVID-19), и в этом мы едины, - самый тяжелый кризис в истории ЕС,- сказала она.- Такой кризис требует соответствующего ответа».

Сейчас в Европе нарастает тревога по поводу того, что разные темпы, с которыми европейские страны выходят из карантинов и начинают восстанавливать свои экономики, окажут сильно давление на Евросоюз и станут экзистенциальной угрозой для самого его существования.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая на следующей неделе должна представить план ЕК, недавно заявила, что компании в богатых европейских странах, включая ФРГ, получили несправедливое преимущество от Брюсселя, который разрешил членам ЕС ослабить правила оказания государственной помощи частному бизнесу. К тому же, из совсем свежих прогнозов ЕК по экономике следует, что потери немецкой экономики от кризиса намного слабее, чем у подавляющего большинства остальных членов объединенной Европы. Из-за закрытия турсектора больше всего пострадает согласно этим прогнозам Греция, спад в экономике которой составит 9,7%. Примерно, такой же силы ожидается спад в Италии и Испании – 9,5 и 9,4% соответственно.

И фон дер Ляйен, и президент Евросовета Шарль Мишель немецко-французское предложение приветствовали и назвали его «шагом в правильном направлении».