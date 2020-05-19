Минфин и эксперты оценили глубину падения ВВП

Номинальный ВВП России в апреле 2020 года, когда в стране набирала обороты эпидемия коронавируса, снизился на 28% по сравнению с аналогичным периодом 2019. В денежном выражении падение составило 2,4 трлн руб. – до 6,3 трлн. Об этом говорится в отчете Минфина с предварительной оценкой исполнения федерального бюджета.

По сравнению с мартом 2020 года падение еще более ощутимо – практически, на треть. Таким образом на экономике отразился введенный в стране режим ограничений – всеобщих выходных.

Консенсус прогноз, составленный Центром развития НИУ ВШЭ, предрекает, что пик падения ВВП придется на второй квартал и составит около 11%. Снижение валового внутреннего продукта будет продолжаться в годовом выражении практически на протяжении года, и лишь со 2-го квартала 2021 года перейдет в рост. На докризисный уровень российская экономика, вероятно, выйдет лишь в середине 2022 года.

Под прессом цен

Учитывая данные по номинальному ВВП, падение реального ВВП, скорее всего, будет в районе 30%, замечает ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский. По его словам, это обусловлено более высокой инфляцией в текущем году. В апреле индекс потребительских цен составил 3,1%, в то время как в феврале инфляция была на уровне 2,3%. Растет и ожидаемая инфляция, что подтверждает – ситуация и дальше будет развиваться в том же ключе. Фундаментальным же драйвером для нее, считает Капустянский, может являться ЦБ РФ, который впервые после 90-х годов включил печатный станок. Однако сильного роста цен ожидать не стоит, потому что природа кризиса заключается в резком обвале спроса.

Падение ВВП было обусловлено остановкой экономической жизни в РФ, а также падением спроса и цен на нефть. Например, нефть марки Brent обвалилась более чем на 70%. Соответственно, рассуждает аналитик, доходная часть ВВП от продажи нефти снизилась вслед. Однако провал оказался сильнее, потому что из-за падения цен на нефть пострадали предприятия, которые ориентированы на нефтегазовый сектор экономики.

Но, ВВП России, по мнению Ивана Капустянского, безусловно, начнет расти. Падение по году не будет таким значительным. Стоит лишь снять ограничения. Также на рынке нефти наметился позитивный тренд на восстановление цен на нефть. Brent вернулась на уровень выше $34 за баррель. Это обусловлено мерами поддержки нефтяного рынка в рамках ОПЕК+. А также восстановлением спроса на нефть по мере ослабления введенных ранее карантинных ограничений в разных странах мира в связи с коронавирусом. Ожидания восстановления спроса на “черное золото” также подкрепляет и прекращение роста запасов в США.

Что касается кризиса, то фактически он уже настал. Более глубокое падение ВВП вряд ли произойдет, считает Капустянский, но при условии, что не будет второй волны пандемии и повторной самоизоляции. Впереди может быть плато и начало восстановительного роста. При этом восстановление до прежних значений по объему ВВП может занять продолжительное время – от года до трех лет.

Все закономерно

С тем, что реальный кризис уже начался, согласен и эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский. Причем начался еще в январе. И показатели падения ВВП весной вполне прогнозируемы и предсказуемы. Наверняка стоит ожидать примерно такого же падения и за май, считает Кричевский, – с поправкой на постепенный выход из карантина и полноценный запуск производства и строительства. Но относительно 2019 года падение ВВП в мае может составить до 25%. А тот факт, что экономика серьезно просядет, был понятен еще в январе, когда пандемия только начинала разгораться.

Здесь все взаимосвязано, поясняет эксперт. Закрываются страны – падает импорт, экспорт и снижаются цены на нефть, плюс ОПЕК+ не смог сразу договориться об условиях снижения добычи. Началось массовое закрытие малого бизнеса из-за карантина, люди сидят дома без работы. Удивляться такому падению ВВП нет ни одной причины.

Более того, считает Кричевский, отголоски истории с пандемией будут чувствоваться еще минимум год-два после того, как в России и мире будет вылечен последний пациент с диагнозом «коронавирус». Нужно понимать, что такая ситуация сейчас не только в нашей стране. Другое дело, как с этим борется власть, и какие принимаются меры поддержки бизнеса и населения.

Примерная картина того, что ждет людей летом, видна уже сейчас, достаточно просто выйти на улицу. Огромное количество торговых точек будет закрыто, а это означает серьезную просадку налоговых доходов бюджета и оборота денежных средств в стране в целом. Не зря был выведен постулат, что малый бизнес – это кровь экономики. В ближайшие пару лет экономика России будет обескровлена, и ВВП по итогам 2020 года однозначно рухнет со 110 триллионов до 90, несмотря на постепенное восстановление цен на энергоносители и комфортный для бюджета курс доллара.

Коронакризис – это общемировая проблема, а не только российская. И выходить из него – крайне напряженный и долгий кейс. Исходя из этого, уже запустился процесс принятия очередной пенсионной реформы с растягиванием накопительной части на 22 года, замечает эксперт. Чиновники понимают уже сейчас, что денег в бюджете будет крайне мало, и постоянно закрывать дыры очередными выпусками ОФЗ скоро станет невозможно. Поэтому придется постепенно перестраиваться, причем как власти, так и гражданам. Например, заранее заботиться о накоплениях и пенсии и прекратить ждать поддержку от государства. И это особенно актуально в данный момент, поскольку количество безработных не может не отразиться как на бюджете, так и на ВВП, а их, по последним подсчетам аналитиков, уже более 10 миллионов при 1,2 миллиона зарегистрированных.