Названы продукты, которые ускоряют старение

Перечень продуктов, ускоряющих старение



Учёные диетологи из испанского Университета Наварры провели эксперимент с участием 886 человек в возрасте от 57 до 91 года. По итогам исследования они назвали продукты, которые ускоряют старение человека.

Выяснилось, что прежде всего к ним относятся хлебобулочные изделия и снеки, а также газированные напитки, десерты, кукурузные хлопья с сахаром, полуфабрикаты и колбасные изделия.

Все они, по заключению учёных, являются ультраобработанными с высоким содержанием консервантов и красителей, а также сахара, жира и соли.



При этом такие продукты почти не содержат витамины и столь необходимую для человека клетчатку.

Употребление в пищу перечисленных продуктов уменьшает количество теломеров (концевых участков хромосом) в организме человека. Как пояснили учёные, теломеры с возрастом укорачиваются из-за естественных процессов, однако продукты с высокой степенью обработки этот процесс ускоряют в разы, передаёт РИА Новости со ссылкой на испанские СМИ.



И получается, что если вы сторонник ЗОЖ (здоровый образ жизни), в первую очередь надо обратить внимание на свой рацион питания.