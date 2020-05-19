Прогноз погоды: синоптики рассказали о погоде в июне 2020

В июне этого года на большей части Русской равнины погода будет по-прежнему нас удивлять своим нестабильным и противоречивым характером.

Так, пока в европейской части России сохраняется осенняя климатическая обстановка, в Сибири держится аномальный температурный фон, который и летом обычно таким высоким здесь почти никогда не бывает.

Между тем, по прогнозу синоптиков, уже в ближайшее время в нашу страну сначала вернётся климатическая весна, а с наступлением календарного лета погода порадует своим спокойным, сбалансированным характером, и, что главное, станет тепло и комфортно.

Погода на июнь 2020 в Москве. Точный прогноз синоптиков

Согласно по прогнозу синоптиков, в начале июня погода в Москве будет теплой, столбики термометров в дневные часы будут подниматься к отметкам плюс 20-25. В ночные часы – также комфортно и по-летнему тепло. Ожидается, что после полуночи воздух будет прогреваться до плюс 15.

При этом ни сильных осадков, ни порывистого ветра метеорологи в первой декаде первого месяца лета 2020 пока не обещают.

В середине июня в столичном регионе температурный фон повысится, местами даже до плюс 28-30, но небольшие дожди будут охлаждать воздух делая прогулки на свежем воздухе удивительно приятными.

В 20-х числах месяца может усилиться ветер, местами выпадут осадки, возможна грозы и молнии. Но температура воздуха останется на высоких показателях – плюс 27-28 днём и плюс 17-18 – ночью, что сразу на несколько градусов выше климатической нормы.

Прогноз погоды на июнь 2020 в центральной России

Предварительный прогноз погоды на июнь 2020 также вполне благоприятный для жителей других регионов Центрального федерального округа. Например, в Тверской, Смоленской, Калужской и Брянской областях в первой декаде месяца ожидается плюс 20-27 днём и плюс 10-17 ночью.

Примерно с 16-17 июня и уже до начала июля погода здесь станет более жаркой, но от этого не менее комфортно – столбики термометров местами станут подниматься до плюс 28-30, к вечеру вероятны осадки, но будут они непродолжительными и локальными.

В Курской, Воронежской и Белгородской областях жарко станет уже в первую неделю июня 2020. Синоптики прогнозирую в этих регионах даже ночью плюс 20-22, а днём 25-30 градусов выше нуля.

Погода на июнь 2020 в Кубани и Крыму

По прогнозу синоптиков, немногого огорчит начало лета жителей Краснодарского край. Здесь в первой половине июня будет дождливым и относительно прохладным. Так, погода в Сочи и Адлере по местным меркам будет даже прохладной, - в период с 1 по 6 число столбики термометров выше плюс 20 не поднимутся.

При этом ночная температура будет отличаться от дневной всего на 1-2 градуса. Неудобство могут доставить осадки, которые ожидаются в Анапе, Геленджике и Новороссийске. Выше температурный фон в первой декаде первого календарного месяца лета будет в Краснодаре – здесь ожидается плюс 24-26. Однако дожди здесь будут идти почти ежесуточно.

После 15 июля июньская погода на всей территории Краснодарского края придёт в норму, и температура установится в районе плюс 25-30, а в некоторые дни и выше.

В инюне погода в Крыму будет удивительно приятной и тёплой. По прогнозу синоптиков, средняя температура здесь установится в пределах плюс 23-25. При этом первые числа месяца будут более жарким, после 20 числа станет немного прохладнее. Осадков в начале июня будут немного. Зато в конце июня возможны ливни и усиление ветра до ураганных значений.

Погода в июне 2020 в других регионах России. Прогноз Гидрометцентра

По прогнозу Гидрометцентра, в первом месяце календарного лета 2020 в Псковской, Новгородской, Ленинградской областях, а также на Камчатке, в Хабаровском крае и Амурской области температурный фон ожидается в пределах климатической нормы. Прохладнее обычного, предположительно будет на юге Сахалина и в Приморском крае.

На пару градусов выше климатической, по прогнозу Гидрометцентра будет в ХМАО, ЯНАО, в Новосибирской, Томской, Омской и Кемеровской областях, а также в центральных районах Красноярского края, в Иркутской области, на Калыме, в Якутии и на Чукотке.

Напомним, ранее сообщалось, что по предварительному прогнозу погоды, рекорд по жаре 2010 года этим летом будет побит практически на всей территории страны и нас ждёт в июне, июле и августе не просто тёплое, а очень тёплое лето. При этом некоторые метеорологи уже сейчас с осторожностью говорят о сильных грозах, ливнях и даже ураганах, которые являются неизменными спутниками жары.