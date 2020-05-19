Вход/Регистрация Подписка

Путин заявил о замедлении инфляции в России и укреплении рубля

Москва, 19.05.2020

Глава РФ Владимир Путин в ходе совещания по реализации ранее принятых мер поддержки экономики и социальной сферы, которое проходит в удалённом формате, заявил, что инфляция в нашей стране немного замедляется, а российских рубль стал укрепляться.

«Насколько я вижу по документам, инфляция у нас замедляется, а национальная валюта укрепляется», – цитирует президента РФ РИА Новости.

При этом Путин признал, что не все нацпроекты получится реализовать в этом году. Поэтому уже сейчас, как сказал он, уже понятно, что какие-то программы могут быть сдвинуты, их не получится реализовать до конца 2020 года.

«И это чисто по объективным обстоятельствам», – подчеркнул глава государства.

По словам российского лидера, нужно очень грамотно распорядиться высвобождающимся ресурсами от переноса реализации нацпроектов.

«Мы должны уже сейчас чётко понимать, что и как нам делать с высвобождающимися неиспользованными в этом году ресурсами. А ими нужно распорядиться очень грамотно в этих условиях», – отметил Путин

Как считает президент высвобождающиеся ресурсы надо целевым образом направлять туда, где они сегодня нужнее всего.

«Я вас прошу посмотреть на ситуацию, на нашу работу именно с этой точки зрения. А в ближайшее время мы к этому ещё обязательно вернёмся», – резюмировал Путин.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

Движок будущего

Российские предприниматели получают патент на высокопроизводительный электродвигатель, с которым планируют покорить мировой рынок

ММК сохраняет запас прочности на фоне кризиса

Низкая долговая нагрузка позволит ПАО ММК справиться с падением спроса из-за пандемии COVID-19, считают аналитики. В компании предпочитают действовать исходя из стресс-сценария, но подчеркивают, что ММК не отходит от своей дивидендной политики и исполняет все обязательства по контрактам

Масло выведут «под арбитраж»

Пока власти определяются со сроками введения нового норматива для растительных масел, крупные масложировые холдинги в срочном порядке изыскивают средства на модернизацию. Путь, который ЕС проходил в течении 14 лет, российский бизнес должен пройти максимум за пять лет
Новости партнеров

Tоп

  1. Благосостояние пустили в расход
    Минфин опубликовал результаты расходования средств Фонда национального благосостояния за период с 1 января по 30 апреля 2020 года
  2. Рекордная распродажа американского госдолга
    Казалось бы, рынок госдолга США – самый безопасный рынок, и именно сюда бегут инвесторы в случае кризиса, паники и турбулентности, но в этот раз развитие событий пошло по непривычному сценарию.
  3. Глава ФРС вынес вердикт американской экономике
    По словам Пауэлла, реакция США была «очень быстрой и мощной». Но чем дольше продлится пандемия, предупреждает он, тем вероятнее наступление спада в экономике, который приведет к разорению компаний и падению доходов домохозяйств
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама