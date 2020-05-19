Путин заявил о замедлении инфляции в России и укреплении рубля

Глава РФ Владимир Путин в ходе совещания по реализации ранее принятых мер поддержки экономики и социальной сферы, которое проходит в удалённом формате, заявил, что инфляция в нашей стране немного замедляется, а российских рубль стал укрепляться.

«Насколько я вижу по документам, инфляция у нас замедляется, а национальная валюта укрепляется», – цитирует президента РФ РИА Новости.

При этом Путин признал, что не все нацпроекты получится реализовать в этом году. Поэтому уже сейчас, как сказал он, уже понятно, что какие-то программы могут быть сдвинуты, их не получится реализовать до конца 2020 года.

«И это чисто по объективным обстоятельствам», – подчеркнул глава государства.

По словам российского лидера, нужно очень грамотно распорядиться высвобождающимся ресурсами от переноса реализации нацпроектов.

«Мы должны уже сейчас чётко понимать, что и как нам делать с высвобождающимися неиспользованными в этом году ресурсами. А ими нужно распорядиться очень грамотно в этих условиях», – отметил Путин

Как считает президент высвобождающиеся ресурсы надо целевым образом направлять туда, где они сегодня нужнее всего.

«Я вас прошу посмотреть на ситуацию, на нашу работу именно с этой точки зрения. А в ближайшее время мы к этому ещё обязательно вернёмся», – резюмировал Путин.