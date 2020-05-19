В США опасаются, что китайцы скупят американские сланцевые компании

Китай вскоре может начать скупать активы за рубежом, считает Oil Price (OP). В США полагают, что наиболее очевидной целью китайцев на территории Америки могут стать сланцевые компании благодаря их очень высокой задолженности и низким ценам на энергоносители, вызванным обвалом спроса на нефть. Между тем, это, вполне справедливо опасаются в Белом доме, будет угрожать безопасности США.

Комиссионер нефтяного регулятора Texas Railroad Commission Уэйн Кристиан считает, что покупка находящихся в тяжелом финансовом положении сланцевых компаний в Техасе и не только в нем одном, конечно, будет представлять серьезную угрозу национальной безопасности.

Обнаружение в 2018 г. в Пермианском бассейне (Техас) 46,3 млрд баррелей нефти, 7,87 трлн кубометров газа и 20 млрд баррелей газоконденсатной жидкости не только удвоило разведанные запасы углеводородов в США, но и, что еще важнее, помогло Америке обеспечить энергетическую независимость, которой она безуспешно добивалась много лет.

Нынешний кризис резко снизил стоимость энергетических активов. Так, средняя стоимость нефтяных месторождений сейчас снизилась вдвое по сравнению с тем временем, когда баррель нефти стоил 60 долларов: с 42 тыс. до 20 тыс. долларов. Закрытые месторождения стоят еще вдвое дешевле.

Конечно, «вирусный» кризис не пощадил и китайские компании, но недавняя попытка покупки китайской государственной фирмой China Reform ведущего в Британии производителя чипов для смартфонов Imagination Inc. показывает, что вирус не так уж и сильно ослабил аппетиты Пекина. Эта попытка не удалась только из-за вмешательства британских властей.

Несмотря на то, после прихода Дональда Трампа в Белый дом прямые китайские инвестиции в экономику США неуклонно снижаются, в 2018 г. компании из КНР вложили в США порядка 25 млрд долларов.

Конечно, прямая покупка китайской компанией нефтяной или газовой американской фирмы встретит очень пристальное внимание правительства США, но вполне возможны приобретения активов в не стратегических секторах экономики или создание совместных предприятий.

Например, в 2015 году китайская компания Yantai Xinchao Industry Co. получила разрешение от Комитета по иностранным инвестициям США (CFIUS) на приобретение за 1,3 млрд долларов нефтяных активов в Пермианском бассейне через американские компании Tall City Exploration и Plymouth Petroleum.

Особого выбора у сланцевиков сейчас нет, но, конечно, не все потеряно несмотря даже на то, что в течение четырех следующих лет сланцевый сектор должен вернуть банкам 86 млрд долларов. Спасти сланцевиков может… нефть. Вернее, рост цен на нее. На прошлой и особенно на этой неделе цены на американскую нефть марки WTI активно растут на фоне снижения ее добычи, то есть уменьшения предложения, и повышения спроса ввиду выхода многих стран из карантина и возвращения на дороги автомобилей.

Меньшим злом для американского сланцевого сектора будет приобретение его активов американскими банками, которые кредитовали нефтяные компании и сейчас не могут получить обратно свои деньги. В основном банки делают это при помощи создания управляющих холдинговых компаний.

Казалось бы, Белый дом мог бы помочь сланцевикам, но президент Трамп не торопится вмешиваться и предоставляет рынку регулировать ситуацию. Но с другой стороны, очевидно, что он едва ли допустит, чтобы сланцевые компании достались китайцам. Эту позицию он занимал и в 2017 году, придя к власти, и тем более сейчас, учитывая нынешнее состояние американо-китайских отношений.