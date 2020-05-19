Трамп гонит от себя врачей

Под китайскую дудку

18 мая Дональд Трамп в официальном письме уведомил Тедроса Гебрейесуса, главу Всемирной организации здравоохранения о результатах расследования, предпринятом США для выяснения «роли этой организации роли в распространении эпидемии коронавируса». Эти результаты, по его версии, подтверждают его раннее высказывание: ВОЗ является «марионеткой Китая – ну или, если сказать мягче, китаецентрична». Почти месяц назад Дональд Трамп приостановил «до проведения расследования» финансирование ВОЗ.

Американцы, по словам президента Трампа, выяснили, что эта организация постоянно игнорировала надежные данные о эпидемии в Ухане и принимала во внимание лишь те показатели, которые не противоречили официальной позиции КНР. Более того, ВОЗ «вероятно, по политическим причинам» не поделилась с миром переданными ей в конце декабря Тайванем данными о том, что новый вирус передается от человека к человеку.

ВОЗ якобы не защищала и не поддержала китайских врачей, которые в обход китайского правительства пытались рассказать миру о пандемии, а вместо этого восхваляла действия Пекина по борьбе с коронавирусом. Вплоть до того, что чиновники организации «поддержали запрет властей КНР на перемещение своих граждан внутри страны, но при этом раскритиковали мое решение закрыть границы США для прилетающих граждан Китая».

21 января ВОЗ подчинилось требованиям Си Цзиньпина и не стала объявлять о чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения (объявив о ней почти на неделю позже «под валом доказательств» о необходимости введения этой ситуации). ВОЗ также не сумела заставить Китай принять свою независимую комиссию для обследования ситуации с коронавирусом в Ухане вплоть до середины февраля, и вплоть до сегодняшнего дня якобы покрывает сокрытие Китаем важных данных о вирусе, включая историю его происхождения.

Эти ошибки, по словам Трампа, стоили миру очень дорого, и ВОЗ должна их исправить. В частности — реформировать организацию и «продемонстрировать независимость от Китая». Если же, пишет Трамп, «за 30 дней не произойдет существенных подвижек», то США полностью лишат ВОЗ финансирования и пересмотрят свое членство в этой организации. «Я не могу позволить тратить деньги американских налогоплательщиков на финансирование организации, которая в ее нынешнем состоянии так очевидно не служит американским интересам», — резюмировал американский президент.

Страны-члены ВОЗ в ходе виртуальной ассамблеи уже решили провести «беспристрастное, независимое и всестороннее расследование международного ответа на эпидемию — в том числе и действий самой этой организации. По словам главы ВОЗ, это расследование будет запущено «сразу же, как настанет подходящий момент».

Нужды внутренние и внешние

Однако Трампу нужно не расследование и не реформы – ему в первую очередь нужна та самая «демонстрация независимости организации от Китая». То есть, ВОЗ должна возложить на Китай вину за происхождение вируса, раскритиковать эту страну за сокрытие масштабов эпидемии, поддержать американские требования к Пекину выплатить компенсации всем пострадавшим от коронавируса, а также подписаться под другими претензиями Трампа к КНР.

Президенту США это нужно по двум причинам. Во-первых, антикитайские эскапады ВОЗ должны пополнить его весьма небогатый арсенал доказательств того, что именно действия КНР (а не субъективные просчеты самого Трампа и не объективные недостатки социал-дарвинистской системы здравоохранения США) стали причиной почти полутора миллионов зараженных и 90 тысяч погибших американцев. «Они пытаются заставить американцев ненавидеть китайцев для того, чтобы публика не смогла увидеть очевидного — руки команды Трампа сейчас в крови жителей Америки», — отвечает на это главный редактор китайской The Global Times. Такую же позицию, пусть и не так эмоционально, озвучивают представители МИД КНР.

Во-вторых, некоторые эксперты уже говорят о том, что пандемия становится «началом китайской эры» в международных отношениях. Китай активно включился в мировую борьбу с коронавирусом: поставлял маски, помогал бороться с распространением болезни, посылал специалистов и лечил жителей других стран. Более того, даже заключил договор с Эр-Риядом (ближайшим, между прочим, союзником США на Ближнем Востоке) на поставки медицинского оборудования и консультационные услуги стоимостью в 265 миллионов долларов. По мнению президента Чикагского Совета по международным отношениям и бывшего посла США в НАТО Иво Даалдера, «Китай становится в глазах мира глобальным спасителем, который выводит мир из этого кризиса».

В результате сейчас в США решили поставить Китай на место – в том числе и через обвинение в распространении коронавируса. И это позиция не только Трампа – в США уже сложился двухпартийный консенсус. И демократы, и республиканцы поддерживают жесткую риторику и действия в адрес КНР. «Пусть Джо Байден иногда и преуменьшал угрозу для США от роста Китая, пусть его риторика была не столь безрассудна — советники Байдена уже признают, что пути назад нет», — пишет Newsweek. Между США и Китаем разворачивается настоящая Холодная война. И ВОЗ, по мнению Трампа, должна стать инструментом этой войны.

Конечно, в такой войне и должны использоваться все возможные инструменты мягкой силы. Но относится ли к ним ультиматум? Тем более, оскорбительный по тексту и невыполнимый по сути.

Если ВОЗ его не выполнит (что весьма вероятно), то Трамп должен будет сдержать условие и «высечь» организацию — тем самым нанеся урон не столько ВОЗ, сколько интересам Соединенных Штатов.

Уход американцев из ВОЗ создаст вакуум влияния, который заполнит Пекин. Китайцы уже и так возглавляют примерно четверть специализированных агентств ООН.

Кроме того, давление Трампа на ВОЗ не находит понимание даже у большинства его союзников. Дело даже не в том, что они защищают Китай. Трампа обвиняют в выкручивании рук единственной глобальной организации в области здравоохранения, которая может координировать борьбу против пандемии. Причем —именно во время пандемии, вместо того, чтобы дождаться окончания распространения болезни и потом разбираться. В итоге в изоляции оказывается не Китай, а сами Соединенные Штаты. А изоляция не лучший помощник в борьбе за глобальное лидерство.