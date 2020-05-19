Трамп отвел ВОЗ 30 дней для подготовки реформ

США готовы полностью прекратить финансирование Всемирной организации здравоохранения, а также пересмотреть свое членство в случае, если ВОЗ не проведет реформы, которые требует Вашингтон в течение 30 дней.

Ультматум выдвигается в письме американского президента Дональда Трампа директору ВОЗ Тедросу Аданому Гебрейесусу. В письме также говорится, что администрация США провела расследование неудачного, по мнению Трампа, реагирования организации на пандемию коронавируса.

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«Эта проверка подтвердила многие серьезные опасения, которые я поднимал последний месяц, и выявила другие, на которые должна была реагировать ВОЗ», - говорится в письме, которое Трамп публикует в своем Twiter. Особенно главу Белого дома тревожит «отсутствие независимости организации от Китая».

В этой связи Трамп потребовал от ВОЗ «предпринять значимые существенные улучшения», одним из которых является «проявление независимости от КНР».

«Ясно, что ваши систематические ошибки и ошибки организации в реагировании на пандемию стоили миру чрезвычайно многого», - пишет Трамп в своем письме. Он сообщил также, что диалог с ВОЗ о реформирования организации уже обсуждается с руководством организации.

Напомним, что американский глава в апреле текущего года заявил, что приостанавливает финансирования ВОЗ из-за плохой реакции на вспышку коронавируса в Китае, а также несвоевременном информировании о ней мировой общественности.

В США сегодня складывается самая сложная ситуация в мире с распространением коронавирусной инфекции. В стране более 1,4 млн заболевших. В этой связи в адрес самого Трампа звучат обвинения со стороны его критиков внутри страны в недостаточно быстром реагировании на ситуацию, а также позднем принятии необходимых мер для борьбы коронавирусом в США.