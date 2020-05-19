Треть россиян считают прививку от коронавируса ненужной

Прививку от коронавируса готовы сделать большинство россиян. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, которые имеются в наличии агентства «Интерфакс». Причем сделать прививку от COVID-19 они готовы сделать и себе, и членам своей семьи, но в случае появления соответствующей вакцины.

При этом 35% россиян не готовы прививаться от коронавируса. Среди данной категории респондентов делают прививку от гриппа 22%. Опрос проводился 13 мая среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

Среди россиян готовых сделать себе прививку от коронавируской инфекции большинство отдали бы свои предпочтения отечественной вакцине (47%). В пользу вакцины зарубежного производства высказались 12% респондентов. Еще 37% опрошенных все равно, где будет произведена такая вакцина.

Также в ходе опроса выяснилось, что за обязательную прививку от коронавируса выступает 21% россиян. 70% граждан РФ выступают только за вакцинацию на добровольной основе, еще 6% респондентов уверены, что в России вообще не следует проводить вакцинацию населения от коронавируса.

За последние сутки в России выявлено 9263 инфецированных новым коронавирусом в 83 регионах. Из них 43,1% заболевших не имели никаких клинических проявлений инфекции. За сутки в России полностью выздоровел 5921 человек. Число безвозвратных потерь составило 115 человек.

Отмечается положительная тенденция, состоящая в том, что в России четвертые сутки подряд прирост больных не превышает отметку в 10 тысяч. Темп прироста за истекшие сутки составил +3,19%.



Карта распространения коронавируса в России и в мире в режиме онлайн опубликована здесь