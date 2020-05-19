В Москве выписаны две пациентки старше 100 лет после успешного лечения от коронавируса

Как сообщает департамент здравоохранения Москвы, накануне из городской клинической больницы №52 после прохождения успешного лечения коронавируса выписаны две пациентки старше 100 лет.

Главврач больницы №52 Марьяна Лысенко отметила, что коронавирус особенно опасен для категории людей старше 65 лет и имеющих хронические заболевания из-за ослабленой иммунной системы.

«Однако я рада сообщить, что две пациентки старше 100 лет благополучно выписаны из нашей больницы и продолжат наблюдение в реабилитационном стационаре», - рассказала врач. Ее слова приводятся в сообщении департамента.

Одна из пациенток недавно отметила 101-й день рождения и помимо коронавируса у нее имеется целый ряд сопутсвующих заболеваний сердечно-сосудистой, эндокринной систем, желудочно-кишечного тракта, почек, опорно-двигательного аппарата.

Женщина поступила в больницу с двусторонней пневмонией на фоне COVID-19 средней тяжести. В больнице пациентка провела две недели, из которых сутки в отделении реанимации и интенсивной терапии.

Отмечается, что победить коронавирус в столь серьезном возрасте помогла сложная схема терапии с применением антибактериальных, антивирусных препаратов, антикоагулянтов и биологической терапии.

Вторая пациентка, ветеран Великой Отечественной войны, ровно на полгода старше. Женщину удалось стабилизировать за меньший срок, чем в первом случае, без применения интенсивной терапии. По мнению врачей, женщина, несмотря на некоторые хронические заболевания, которые соответствуют примерно 60 годам, обладает крепким здоровьем, поэтому ее организм довольно быстро справился с коронавирусом.

«Обе пациентки сейчас проходят восстановительное лечение в госпитале для ветеранов войн №2 департамента здравоохранения Москвы», - уточняется в сообщении.

До настоящего времени самым пожилым пациентом в мире, которому удалось победить коронавирусную инфекцию, считался 101-летний итальянец, житель города Римини. Уточняется, что мужчина родился в 1919 году, когда в мире свирепствовала пандемия гриппа «испанка».