В рамках INNOPROM ONLINE обсудят возможности промышленного IT

Сессия с участием Директора департамента цифровых технологий Минпромторга России Владимира Дождева, Директора департамента информационных технологий ГК “Росатом” Евгения Абакумова, Руководителя департамента информационных технологий ОХК “Уралхим” Валерия Фокина, генерального директора SAP в России Андрея Филатова, вице-президента по развитию бизнеса Schneider Electric в России и СНГ Армена Бадалова, начальника департамента информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций "Газпром нефть" Антона Думина и других уважаемых спикеров поднимет вопросы новых стимулов для цифровой трансформации, гибкости производства и инновационных решений, а также – особенности организации удаленного управления и мониторинга производства.

Партнерами выступают французская энергомашиностроительная компания Schneider Electric, мировой лидер в сфере телекоммуникационного оборудования и решений для операторов связи компания Ericsson, а также – ведущая российская автомобильная компания SOLLERS.

Для того, чтобы принять участие в сессии необходимо зарегистрироваться по ссылке.

INNOPROM ONLINE — проект, задачей которого является понять сегодня, какой будет глобальная промышленность завтра. Смогут ли технологии Индустрии 4.0 оперативно выдавать эффективные решения в условиях новой реальности? Какие новые подходы к управлению персоналом реально работают? Как изменится производственный процесс, в частности дуэт человека и машины? Как компании меняют свои стратегии и инвестиционные планы?

Трансляция ведется каждую среду в 12:00 по московскому времени с ведущими международными и российскими экспертами.