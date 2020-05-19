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В рамках INNOPROM ONLINE обсудят возможности промышленного IT

Москва, 19.05.2020
20 мая пройдет пятая дискуссия в рамках нового проекта INNOPROM ONLINE по теме: “ПРОМЫШЛЕННЫЙ IT: ЭТОТ БЕЗУМНЫЙ МИР ВОЗМОЖНОСТЕЙ”. Группа компаний «Формика» запустила INNOPROM ONLINE в середине апреля.
  • В рамках INNOPROM ONLINE обсудят возможности промышленного IT

Сессия с участием Директора департамента цифровых технологий Минпромторга России Владимира Дождева, Директора департамента информационных технологий ГК “Росатом” Евгения Абакумова, Руководителя департамента информационных технологий ОХК “Уралхим” Валерия Фокина, генерального директора SAP в России Андрея Филатова, вице-президента по развитию бизнеса Schneider Electric в России и СНГ Армена Бадалова, начальника департамента информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций "Газпром нефть" Антона Думина и  других уважаемых спикеров поднимет вопросы новых стимулов для цифровой трансформации, гибкости производства и инновационных решений, а также – особенности организации удаленного управления и мониторинга производства.

Партнерами выступают французская энергомашиностроительная компания Schneider Electric, мировой лидер в сфере телекоммуникационного оборудования и решений для операторов связи компания Ericsson, а также – ведущая российская автомобильная компания SOLLERS.

Для того, чтобы принять участие в сессии необходимо зарегистрироваться по ссылке.

INNOPROM ONLINE — проект, задачей которого является понять сегодня, какой будет глобальная промышленность завтра. Смогут ли технологии Индустрии 4.0 оперативно выдавать эффективные решения в условиях новой реальности? Какие новые подходы к управлению персоналом реально работают? Как изменится производственный процесс, в частности дуэт человека и машины? Как компании меняют свои стратегии и инвестиционные планы?

Трансляция ведется каждую среду в 12:00 по московскому времени с ведущими международными и российскими экспертами.

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