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В России за сутки выявлено более 9 тыс. новых случаев коронавируса

Москва, 19.05.2020
  • В России за сутки выявлено более 9 тыс. новых случаев коронавируса

ТАСС

За последние сутки в России выявлено 9263  инфецированных новым коронавирусом в 83 регионах, передает оперштаб. Из них 43,1% заболевших не имели никаких клинических проявлений инфекции. За сутки в России полностью выздоровел 5921 человек. Число безвозвратных потерь составило 115 человек.

Отмечается положительная тенденция, состоящая в том, что в России четвертые сутки подряд прирост больных не превышает отметку в 10 тысяч. Темп прироста за истекшие сутки составил +3,19%.

В общей сложности в России за все время был инфицирован 299 941 человек, что заставляет страну оставаться на втором месте в мире по количеству зараженных. На первом месте по-прежнему США, в которых насчитывается более 1,5 млн заболевших. На третье место вышла Бразилия с 255,3 тыс. инфицированных. За сутки в стране выявлено более 14 тыс. заболевших. Великобритания сместилась на третье место (246,9 тыс.).

На первом месте по количеству диагнозов за сутки опять находится Москва, +3545 новых заболевших. Общее число выявленных случаев в столице составляет 149 607. На втором месте Московская область (+898), далее следует Санкт-Петербург (+453) и Нижегородская область (+260). В Дагестане прирост составил 93 новых зараженных.

За все время эпидемии выздоровели в России 76 130 пациентов, в том числе 5921 за последние сутки.

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