Восстановление экономики отложено на конец 2021 года

Общенациональный план восстановления экономики России и доходов граждан планируется реализовать в три этапа в период до конца 2021 года.

Как передаёт агентство «Интерфакс», об этом говорится в проекте общенационального плана по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов граждан и роста, который накануне рассматривался на совещании Кабмина, передаёт «Интерфакс».

По данным агентства, которое ссылается на свой источник, знакомый с документом, первый этап – стадия адаптации (конец II квартала - III квартал 2020 года). Его цель – не допустить распространения рецессии на более широкий круг отраслей и стабилизировать ситуацию в наиболее пострадавших сфера.

Второй этап – стадия восстановления (IV квартал 2020 - II квартал 2021 года). Его цель – обеспечить восстановительный рост экономики и рост доходов граждан.

Третий этап – стадия активного роста (III-IV кварталы 2021 года). Его цель –обеспечение активного экономического роста и приближение к национальной цели обеспечения экономического роста темпами выше мировых.

Предполагается, что на этом этапе произойдёт полное открытие экономики с соблюдением долгосрочных санитарно-эпидемиологических требований. При этом результатом третьего этапа должен стать выход на устойчивые темпы экономического роста в соответствии с целевыми значениями общенационального плана.

Напомним, российский лидер Владимир Путин поручил правительству Кабмину к 1 июня представить общенациональный план действий по восстановлению и росту экономики России, а таже занятости и доходов населения.

Ранее сообщалось, что Путин в ходе совещания по реализации ранее принятых мер поддержки экономики и социальной сферы, которое проходит в удалённом формате, заявил, что инфляция в России немного замедляется, а российских рубль стал укрепляться.

«Насколько я вижу по документам, инфляция у нас замедляется, а национальная валюта укрепляется», – подчеркнул президент.

При этом Путин признал, что не все нацпроекты получится реализовать в этом году. Поэтому уже сейчас, как сказал он, уже понятно, что какие-то программы могут быть сдвинуты, их не получится реализовать до конца 2020 года.