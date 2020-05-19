ВВП России установил антирекорд в апреле

За нерабочий апрель ВВП России рухнул почти на треть (28% к предыдущему месяцу) - до 6,3 триллиона рублей, передают «Вести», основываясь на данных Минфина. Ранее компания Agidel Asset Management предсказывала падение ВВП РФ при расчете от МЭР за нерабочий апрель 27,2%.

Как рассказал управляющий директор УК «Агидель» Виктор Тунев, при учете падения цены на нефть с $70 до $20 за баррель, то из 28% номинального снижения ВВП около 10% можно отнести к данному факту, а значит в реальном выражении ВВП мог снизиться за месяц нерабочих дней на 20%.

Также топ-менеджер уверен, что из-за последствий коронавируса ВВП мог упасть еще на 7% больше, если бы расходы бюджета не выросли на 0,5 триллионов руб. в апреле, включая 0,3 триллиона руб. на социальные цели.

Аналитики уверены, что Валовый внутренний продукт России будет снижаться еще четыре квартала подряд в годовом выражении, о чем свидетельствует консенсус-прогноз 28 экономистов, которых опросила Высшая школа экономики.

По прогнозам аналитиков, во втором квартале 2020 года стоит ожидать снижения Валового внутреннего продукта РФ на 10,7%, в третьем квартале текущего года ВВП потеряет еще 4%, в четвертом квартале - 2,8%.

Минимальное снижение ВВП специалисты ожидают в первом квартале будущего года. Валовый внутренний продукт РФ потеряет приблизительно 2,1%. А уже со второго квартала 2021 года стоит ожидать рост на 8,1% из-за низкой базы сравнения, в третьем квартале 2021 года — на 3,6%, в четвертом квартале 2021 года — на 2,9%.

Во втором квартале текущего года аналитики ожидают максимальное падение экономики России в целом. ЦБ ожидает снижения ВВП на 4-6%, а дефицит российского бюджета, по прогнозам регулятора, из-за эпидемии коронавируса составит 5-6% ВВП.

Минфин также сообщает, что из-аз коронавируса бюджет России недополучил доходы из-за падения цен на нефть в объеме 22,0 миллиарда руб. в марте, 55,8 миллиарда руб. в апреле. В мае этот показатель по оценкам специалистов Минфина составит 190,1 миллиарда руб.