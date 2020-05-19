Вход/Регистрация Подписка

ВВП России установил антирекорд в апреле

Москва, 19.05.2020

За нерабочий апрель ВВП России рухнул почти на треть (28% к предыдущему месяцу)  -  до 6,3 триллиона рублей, передают «Вести», основываясь на данных Минфина. Ранее компания Agidel Asset Management предсказывала падение ВВП РФ при расчете от МЭР за нерабочий апрель 27,2%.

Как рассказал управляющий директор УК «Агидель» Виктор Тунев, при учете падения цены на нефть с $70 до $20 за баррель, то из 28% номинального снижения ВВП около 10% можно отнести к данному факту, а значит в реальном выражении ВВП мог снизиться за месяц нерабочих дней на 20%.

Также топ-менеджер уверен, что из-за последствий коронавируса ВВП мог упасть еще на 7% больше, если бы расходы бюджета не выросли на 0,5 триллионов руб. в апреле, включая 0,3 триллиона руб. на социальные цели.

Аналитики уверены, что Валовый внутренний продукт России будет снижаться еще четыре квартала подряд в годовом выражении, о чем свидетельствует консенсус-прогноз 28 экономистов, которых опросила Высшая школа экономики.

По прогнозам аналитиков, во втором квартале 2020 года стоит ожидать снижения Валового внутреннего продукта РФ на 10,7%, в третьем квартале текущего года ВВП потеряет еще 4%, в четвертом квартале - 2,8%.

Минимальное снижение ВВП специалисты ожидают в первом квартале будущего года. Валовый внутренний продукт РФ потеряет приблизительно 2,1%. А уже со второго квартала 2021 года стоит ожидать рост на 8,1% из-за низкой базы сравнения, в третьем квартале 2021 года — на 3,6%, в четвертом квартале 2021 года — на 2,9%.

Во втором квартале текущего года аналитики ожидают максимальное падение экономики России в целом. ЦБ ожидает снижения ВВП на 4-6%, а дефицит российского бюджета, по прогнозам регулятора, из-за эпидемии коронавируса составит 5-6% ВВП.

Минфин также сообщает, что из-аз коронавируса бюджет России недополучил доходы из-за падения цен на нефть в объеме 22,0 миллиарда руб. в марте, 55,8 миллиарда руб. в апреле. В мае этот показатель по оценкам специалистов Минфина составит 190,1 миллиарда руб.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

Движок будущего

Российские предприниматели получают патент на высокопроизводительный электродвигатель, с которым планируют покорить мировой рынок

ММК сохраняет запас прочности на фоне кризиса

Низкая долговая нагрузка позволит ПАО ММК справиться с падением спроса из-за пандемии COVID-19, считают аналитики. В компании предпочитают действовать исходя из стресс-сценария, но подчеркивают, что ММК не отходит от своей дивидендной политики и исполняет все обязательства по контрактам

Масло выведут «под арбитраж»

Пока власти определяются со сроками введения нового норматива для растительных масел, крупные масложировые холдинги в срочном порядке изыскивают средства на модернизацию. Путь, который ЕС проходил в течении 14 лет, российский бизнес должен пройти максимум за пять лет
Новости партнеров

Tоп

  1. Благосостояние пустили в расход
    Минфин опубликовал результаты расходования средств Фонда национального благосостояния за период с 1 января по 30 апреля 2020 года
  2. Рекордная распродажа американского госдолга
    Казалось бы, рынок госдолга США – самый безопасный рынок, и именно сюда бегут инвесторы в случае кризиса, паники и турбулентности, но в этот раз развитие событий пошло по непривычному сценарию.
  3. Глава ФРС вынес вердикт американской экономике
    По словам Пауэлла, реакция США была «очень быстрой и мощной». Но чем дольше продлится пандемия, предупреждает он, тем вероятнее наступление спада в экономике, который приведет к разорению компаний и падению доходов домохозяйств
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама