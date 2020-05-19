Япония вновь заявила о претензиях на Южные Курилы

Официальный Токио вновь назвал часть Курил своей территорией, заявив, что на острова Итуруп, Шикотан и Хабомаи Южной Курильской гряды распространяется суверенитет Японии, передает РИА «Новости», ссылаясь на японское агентство Kyodo.

Отмечается, что глава МИД Японии Тосимицу Мотэги представил правительству доклад, в который вписаны острова южной группы Курильского архипелага. Ранее острова были вычеркнуты из «синей книги по дипломатии», поскольку Япония рассчитывала добиться урегулирования спора с Москвой на дипломатическом уровне. Решение вернуть острова в книгу было вызвано отсутствием сдвигов в решении данного вопроса между Москвой и Токио, передает японское СМИ.

Помимо претензий Японии на острова в «синей книге» представлены такие международные вопросы, как готовность к переговорам с Северной Кореей, несмотря на запуски ракет со стороны Пхеньяна, которые считаются одним из самых «серьезных вызовов для мирового сообщества».

Напомним, переговоры по Курилам между Россией и Японией были отложены из-за эпидемии коронавируса. Москва и Токио планировали обсудить посещения Курил для бывших жителей Японии в безвизовом режиме.

Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что в данном вопросе Токио будет действовать решительно и без колебаний, чтобы добиться подписания мирного договора с Москвой, который так и не был подписан по итогам Второй мировой войны из-за территориальных разногласий.