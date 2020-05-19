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Жириновский предложил обсудить идею ликвидации Совета Федерации

Москва, 19.05.2020

Глава ДДПР Владимир Жириновский предложил обсудить идею ликвидации верхней палаты российского парламента – Совета Федерации.

По мнению политика, в России много ненужных депутатов и чиновников. Поэтому, как подчеркнул Жириновский, необходимо минимум в два раза сократить аппараты чиновников и количество депутатов в парламентах всех уровней.

«В том числе в Государственной Думе и Мосгордуме. Также стоит обсудить возможность ликвидации Совета Федерации», – цитирует лидера ЛДПР РИА Новости.

Между тем, в пресс-службе партии, что это предложение объяснили тем, что в традиционной парламентской конструкции верхняя палата обычно представляет аристократию и является неким цензором над нижней, народной палатой парламента.

При этом в ЛДПР напомнили, что в России аристократии, как, например, в Великобритании или Испании, нет.

«Совет Федерации представляет интересы регионов, в Госдуму также избираются депутаты от субъектов РФ. Сейчас половина Думы состоит из депутатов-одномандатников, которые напрямую избираются от конкретных территорий. Всё это повод подумать о функционале Совета Федерации, а также решить нужен ли нам вообще такой орган власти», – заявили в пресс-службе партии.

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