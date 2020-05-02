Число инфицированных COVID-19 в России растет с числом тестов в Москве

Как сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19, на 2 мая выявлено 9623 человека, инфицированных коронавирусом. Накануне фиксировался значительно меньший прирост: 7 099 человек. В приросте на 2524 человека большая часть — 1698, вклад Москвы.

Это можно связать с увеличением в 2 раза, после 30 апреля, числа проводимых тестов, до 40 тыс. в сутки, о котором сообщил на своем сайте мэр Москвы Сергей Собянин. Он также рассказал о расширении средств тестирования и числа уточненных тестов.

Всего с начала эпидемии выявлен 124054 зараженный (вчера 114 431). За сутки выздоровели 15013 человек, 122 человека умерли.

Всю последнюю информацию по коронавирусу в России можно отслеживать здесь: https://стопкоронавирус.рф

В Московской области выявлено 807 новых случаев, в Санкт-Петербурге — 323, в Нижегородской области — 320, в Мурманской области — 143, в Республике Дагестан — 109, в Рязанской области — 98, в Республике Башкортостан — 92, в Тульской обалсти — 88, в Республике Северная Алания — 85, в Свердловской и Ростовской областях — 81 и 80 человек соответственно. В остальных регионах — менее 80 человек.

Отметим падение прироста в Свердловской области, где накануне было зафиксировано 232 новых случая инфекции.

Напомним также, что 28 апреля президент России объявил о продлении нерабочих дней до понедельника, 11 мая. Правительству поручено подготовить поэтапный план снятия введенных ранее ограничений.

РИА-Новости со ссылкой на прогноз ученых из лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна, чьи прогнозы в последнее время часто появляются в российских СМИ, указывают вероятным сроком окончания эпидемии коронавируса в России 8 августа, что на 4 дня позже предыдущего прогнозного срока.