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Держаться нет сил

Москва, 02.05.2020
Предприниматели требуют от правительства внятных действий по поддержке бизнеса и населения
#Антикризисный план
#Поддержим нашего производителя
#Борис Титов
#Экономический кризис
#Экономика
  • Держаться нет сил

Владимир Гердо/ТАСС

«Хотим работать!» — под таким лозунгом 1 мая прошел онлайн-митинг, организованный Партией роста на площадке YouTube. На пике участие в мероприятии приняло участие более семи тысяч человек. Как сказал лидер партии бизнес-омбудсмен Борис Титов, всех участвующих объединила беда, а «она у нас очень бедовая». По его мнению, государству необходимо определиться — или поддержать остановленные из-за эпидемии предприятия деньгами, или разрешить им работать. Ведущий мероприятия Александр Любимов высказался еще короче и ярче: «Не хотите дать денег — дайте свободу».

Выступавшие предприниматели из разных регионов страны раскритиковали меры, принимаемые властью для поддержки бизнеса и населения. Наиболее эмоционально ситуацию охарактеризовал Сергей Шнуров: «Уж лучше бы придушили сразу, чем так поддерживать!» 

 

Долгая дорога к деньгам

 

Ситуация в экономике ухудшается, а меры, принимаемые властями для поддержки предприятий, недостаточны и охватывают далеко не всех, кто в них нуждается. Об этом свидетельствует очередной мониторинг состояния бизнеса в регионах, который проводит аппарат бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

В рамках исследования были опрошены руководители и владельцы более 2300 компаний малого и среднего бизнеса по всей России. Их попросили рассказать, что происходит с их бизнесом, с рынками, а также оценить меры государственной поддержки в период пандемии коронавируса.

За неделю с момента проведения предыдущего опроса на два с небольшим процента выросло число предприятий, которые временно приостановили свою деятельность, всего таких более 56%, при этом около 1,5% опрошенных сказали, что их компания и вовсе прекратила свое существование.

Свыше 63% респондентов заявили о сокращении спроса на продукцию или услуги их компаний на 50% и более, а почти треть всех опрошенных зафиксировали падение спроса более чем на 90%.

Свыше 56% опрошенных предпринимателей главной проблемой для своих компаний назвали невозможность платить заработную плату сотрудникам и налоги на нее.

И при этом на вопрос, воспользовались ли они такой мерой поддержки, как беспроцентное кредитование на выплату заработной платы, утвердительно ответили только 3,4% респондентов. 13% заявили, что они обращались за кредитом, но им было отказано, а более 20% считают, что условия предоставления этих кредитов таковы, что получить их не удастся (см. график 1).

График 1

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Отчасти отказы банков предоставить деньги могут быть обусловлены тем, что обратившиеся за кредитами предприятия имеют налоговую задолженность, а по условиям этой программы даже незначительный долг по налогам становится основанием для отказа. Борис Титов предлагает для решения этой проблемы разрешить участвовать в программе компаниям, фискальный долг которых не превышает 20 тыс. рублей.

Кредит на выплату заработной платы предоставляется по нулевой ставке только на шесть месяцев, а затем нужно будет выплачивать банку 4%.

Но велика вероятность, что предприятия не будут иметь достаточных доходов в ближайшие полгода, и, по мнению, бизнес-омбудсмена, беспроцентный срок пользования кредитом должен быть увеличен, а саму меру поддержки нужно распространить на все предприятия, независимо от того, каков основной вид их деятельности. Есть предложение и по поводу размера кредита. Сегодня он рассчитывается исходя из МРОТ и определяется следующим образом: количество сотрудников умножается сначала на величину минимальной оплаты труда, а затем на 6, то есть на срок кредитования — шесть месяцев. Борис Титов предлагает убрать МРОТ из этой формулы. «Поскольку средние зарплаты превышают сумму МРОТ, выплата в меньшем размере, чем установлена трудовым договором, влечет ответственность для работодателя, и потому он не видит смысла в получении такого продукта», — считает Борис Титов.

Аппарат бизнес-омбудсмена совместно с предпринимателями из 29 регионов провели очередную — уже третью — «контрольную закупку», обратившись в банки с просьбой выдать беспроцентный кредит на выплату заработной платы. Всего было подано 90 таких заявок. Одобрение получил 215 из них, 60% еще находятся на рассмотрении, а отказано было 11% заявителей. Основные причины отказа — предприятие не является «зарплатным» клиентом банка, не входит в список тех, кто наиболее сильно пострадал от кризиса, связанного с эпидемией. Без всяких оснований в получении денег было отказано только трем обратившимся.

«В целом количество отказов снижается, а количество одобрений увеличивается. Но темпы должны быть выше, чтобы обеспечить всех желающих, — считает Борис Титов.

Снижение числа отказов связано с тем, что для банков эта программа становится менее рискованной. «Все риски, которые были связаны с невозвратом кредитов, лежали на коммерческих банках. Сейчас 75 процентов этих рисков берет на себя государство через гарантии ВЭБа, и процесс пошел, хотя 25 процентов рисков остаются. Заемщики часто находятся в неблагополучной ситуации, и банки это учитывают», — отметил Борис Титов. 

 

Потерял — получи!

 

Почти половина всех опрошенных аппаратом бизнес-омбудсмена предпринимателей сообщили, что их компании не попали в список наиболее пострадавших отраслей, поскольку их основной вид деятельности не совпадает с ОКВЭД, которые есть в списке, утвержденном правительством. А больше половины — это те, чьи компании все-таки могут рассчитывать на помощь по этой программе, или считают, что условия ее получения фактически запретительные, или уже успели обратиться и получили отказ.

Попадание в список наиболее пострадавших от пандемии коронавируса дает компаниям отсрочку по уплате некоторых налогов и выплате кредитов, возможность получить кредит по льготной ставке, мораторий на подачу заявления о банкротстве и еще ряд мер.

Так что попадание в него — шанс на выживание. Но, как уже было сказано, шанс небольшой.

Борис Титов считает невозможность для большого количества компаний воспользоваться этим шансом главной проблемой и считает необходимым изменить порядок отнесения предприятий к числу наиболее пострадавших. Он обратился с письмом к Владимиру Путину, где предлагает свое решение этой проблемы. «Принцип очень простой: если предприятие потеряло 30 процентов выручки и больше в марте–апреле по сравнению с январем–февралем, то оно независимо от отрасли, независимо от юридической формы попадает в число тех, кто наиболее пострадал от эпидемии». Что же касается тех, кто работает по патентам или по ЕНВД и не фиксирует свою выручку, то они, как считает Борис Титов, должны быть отнесены к малым предприятиям, а «малый бизнес у нас весь по факту можно считать реально пострадавшим от коронавируса». 

 

Деньги есть, но вы держитесь

 

Пока в целом в России действует два пакета мер по поддержке экономики. На подходе третий. Его подготовку премьер Михаил Мишустин анонсировал в начале недели, предложив Минэкономразвития проработать предложения и представить их правительству 30 апреля. Но в этот день, как известно, сам председатель правительства доложил президенту, что его тест на коронавирус показал положительный результат, и временно сложил с себя полномочия премьера. Так что пока новостей о мерах, которые войдут в третий пакет, нет.

Вместе с тем, по оценке Института экономики роста имени П. А. Столыпина, мерами по поддержке экономики из первых двух пакетов охвачены 5 млн человек с точки зрения населения страны и 526 тыс. индивидуальных предпринимателей и предприятий, где в общей сложности занято 5,3 млн человек.

«Это крайне мало относительно масштабов бедствия как в части охвата и населения, и бизнеса», — считает директор Института экономики роста Анастасия Алехнович.

По оценке Минэкономразвития, общий объем мер государственной поддержки составляет 2 трлн рублей, или 1,8% ВВП. Минфин оценивает их уже в 7,2 трлн рублей (6,5% ВВП), а МВФ считает, что на поддержку экономики Россия направила 3,3 трлн рублей, что равно 3% ВВП.

Однако на текущий момент потрачено всего лишь 356,6 млрд рублей, подсчитали в Институте Столыпина, остальные деньги должны быть влиты в экономику в течение ближайших трех–шести месяцев.

«Это категорически медленное доведение средств, в которых остро нуждаются и население, и бизнес. Непозволительно медленно. Выбраны такие каналы доведения денег, которые требуют подготовки огромного пакета документов от бизнеса или от каждого обратившегося заявителя-физического лица», — считает Анастасия Алехнович.

В связи с этим Россия в рейтинге стран по уже реализованным мерам поддержки пока находится в конце списка, между ЮАР и Индонезией, с вложениями в поддержку экономики на уровне 0,32% ВВП. В лидерах — США (11%), Великобритания (10,5%), Египет и Бразилия (6%).

Вместе с тем, по подсчетам института, если заложить в расчеты среднегодовую стоимость нефти в 30 долларов за баррель, а курс — в 75 рублей за доллар, то у страны есть порядка 14 трлн рублей свободных средств, которые можно было бы направить на поддержку экономики.

«Это частично средства ФНБ, частично — резервы ЦБ, это увеличение дефицита бюджета и это перераспределение на статью “национальная экономика” расходов бюджета. Потенциал наращивания государственного долга, конечно, у нас достаточно скромный, но есть», — говорит Анастасия Алехнович.

Институт предлагает предпринять ряд шагов для поддержки экономики по двум направлениям — сохранение занятости и поддержка спроса.

Для сохранения рабочих мест в числе прочего предложено освободить от налогов предприятия МСП как минимум на год, провести налоговую амнистию, снизить платежи в социальные фонды до 15% для предприятий, выручка которых упала на 30%, и вовсе освободить от этих выплат на полгода компании, выручка у которых упала более чем на 30%.

В части поддержания спроса — выплатить всем сотрудникам частных компаний, чья заработная плата составляет менее пяти МРОТ (порядка 60 тыс. рублей), пособие в размере двух МРОТ. Таких людей, по подсчетам Института Столыпина, в России 30,2 млн человек. Кроме того, надо разрешить использовать 50% материнского капитала для оплаты текущих расходов и провести ежемесячные выплаты пенсионерам в размере пяти тысяч рублей.

Собственно говоря, эти предложения были высказаны и в ходе онлайн митинга. И, как подчеркнул Александр Любимов, это не просьба, а требования.

По подсчетам института, объем финансового обеспечения предлагаемых мер составляет 12,7 трлн рублей (11,5% ВВП), в том числе 5,6 трлн рублей — государственные гарантии. Вместе с теми мерами, которые уже приняты правительством, это позволит не допустить падения ВВП ниже минус 2%, а в следующем году и вовсе обеспечить рост на уровне 3%.

Другое дело, готова ли власть идти на дополнительную поддержку экономики. Многое станет понятно после 12 мая, когда должен закончиться очередной период «нерабочих» дней самоизоляции. Не исключено, что в случае «открытия» бизнесов, снятия режима самоизоляции меры поддержки могут быть и вовсе свернуты. По крайней мере, формально они будут продолжать действовать, но в реальности получить помощь будет невозможно.

«Это был бы самый негативный сценарий, — считает Борис Титов, — потому что плохое уже произошло и нужно гасить уже полученные убытки, которые бизнес получил в марте–апреле. С этой “дырой” жить ему непросто, а некоторым и вовсе невозможно. Когда все откроется, мы увидим совершенно другой рынок — других потребителей, совершенно другой характер покупок, и, конечно, бизнес рассчитывает на реализацию мер поддержки в полном масштабе. Если их не будет, то этот второй удар вряд ли много кто переживет». 

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