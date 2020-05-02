Вход/Регистрация Подписка

Курс доллара: Сбербанк резко изменил прогноз по рублю

Москва, 02.05.2020
  • Курс доллара: Сбербанк резко изменил прогноз по рублю

Сергей Коньков/ТАСС

Курс рубля вырос в апреле на 5,3% к доллару и на 6,2% к евро, компенсировав около половины падения марта.

Курс доллара к закрытию торгов четверга вырос на 1,39 рубля до 74,40 рубля, курс евро — на 2,06 рубля до уровня 81,45 рубля.

Доллар в апреле максимально поднимался до 79,38 рубля и минимально опускался до 72,60 рубля, евро – до 87,1 рубля и до 79,01 рубля, соответственно, сообщает ПРАЙМ.

В марте доллар колебался в рамках 65,30 — 81,97 рубля, евро — 72,88-89,60 рубля.

Между тем, аналитики Сбербанка повысили более чем на 6 руб. курс доллара, заложенный в его макроэкономический прогноз на 2020 год, сообщает РБК со ссылкой на презентацию итогов работы банка по МСФО за первый квартал 2020 года. В соответствии с документом по итогам 2020 года средний курс составит 70,7 руб., а в феврале Сбербанк прогнозировал его на уровне 64,5 руб.

Прогноз средних курсов доллара на 2021 и 2022 годы Сбербанк повысил на 5 руб. — с 65 руб. до 70 руб. и с 65,5 руб. до 70,5 руб. соответственно.

Мировые цены на российскую нефть марки Urals, согласно прогнозу Сбербанка, составят $32 за баррель в 2020 году и $50–55 в 2021–2022 годах. В феврале банк прогнозировал цену $59 за баррель Urals в 2020 году и $62 в следующие два года.

По мнению Ярослава Кабакова из ИК Финам, ЦБ не позволит укрепиться рублю ниже 70-72 руб. за доллар.

"Думаю ЦБ зафиксирует рубль у отметки 70-72 за доллар. Дальнейшее укрепление российской валюты будет сильно усложнять жизнь экспортерам, которые в отсутствие внутренних драйверов будут наполнять российский бюджет за счет налоговых отчислений", - отмечает он.

В свою очередь аналитики банка "Санкт-Петербург" полагают, что снижение курса доллара ниже 73 руб. за доллар маловероятно, несмотря на поддержку нацвалюты мягкой политикой ЦБ.

"Стабилизация нефтяного рынка, а также продолжающиеся интервенции ЦБ РФ, позволят оставаться рублю ниже отметки 75 руб./$1. Тем не менее, мы полагаем, что снижение пары "доллар-рубль" существенно ниже 73 руб./$1 выглядит маловероятным в связи с сохраняющимся низким спросом на нефть, который не позволит котировкам вырасти ощутимо выше текущих значений. Рублевым инструментам с фиксированной доходностью поддержку оказывает мягкая риторика Центрального банка и формирующиеся ожидания дальнейшего снижения ключевой ставки", - резюмируют аналитики банка.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

«Норникель» и «Алроса» надеются обойтись без государственной поддержки, хотя не исключают падения продаж из-за вызванных коронавирусом кризисных явлений

Токенизация упростит бизнесу доступ к ликвидности

Участники рынка надеются на максимально быстрое принятие законопроекта «О цифровых финансовых активах»

Масло выведут «под арбитраж»

Пока власти определяются со сроками введения нового норматива для растительных масел, крупные масложировые холдинги в срочном порядке изыскивают средства на модернизацию. Путь, который ЕС проходил в течении 14 лет, российский бизнес должен пройти максимум за пять лет

РСХБ удвоил поддержку птицеводов-экспортеров

В прошлом году Россельхозбанк выдал экспортерам мяса птицы около 56 млрд рублей, это более чем вдвое превышает показатели 2018 года

«В гонке онлайн-банков мы догнали лидеров»

Председатель совета директоров СКБ-банка Александр Пумпянский — об оптимальной доле онлайн-операций, затратах на онлайн-банкинг и будущем цифрового банкинга
Новости партнеров

Tоп

  1. В течение двух месяцев рубль может попасть в «ножницы»
    Ситуация парадоксальная: цены на нефть почти рухнули в пропасть, а рубль при этом потерял не так уж много. Почему? И что происходит с долларом на глобальном рынке? Об этом мы попросили рассказать старшего экономиста банка «Открытие» Максима Петроневича
  2. «Наверное, все у перекупщиков сосредоточено»
    Почему в аптеках так трудно купить маски и респираторы
  3. Рекордный отток валюты не должен пугать
    В марте российские банки вернули клиентам 6,2 млрд долларов валютных вкладов на фоне массового закрытия долларовых депозитов
Русская индустрия
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама