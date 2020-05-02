Курс доллара: Сбербанк резко изменил прогноз по рублю

Курс рубля вырос в апреле на 5,3% к доллару и на 6,2% к евро, компенсировав около половины падения марта.

Курс доллара к закрытию торгов четверга вырос на 1,39 рубля до 74,40 рубля, курс евро — на 2,06 рубля до уровня 81,45 рубля.

Доллар в апреле максимально поднимался до 79,38 рубля и минимально опускался до 72,60 рубля, евро – до 87,1 рубля и до 79,01 рубля, соответственно, сообщает ПРАЙМ.

В марте доллар колебался в рамках 65,30 — 81,97 рубля, евро — 72,88-89,60 рубля.

Между тем, аналитики Сбербанка повысили более чем на 6 руб. курс доллара, заложенный в его макроэкономический прогноз на 2020 год, сообщает РБК со ссылкой на презентацию итогов работы банка по МСФО за первый квартал 2020 года. В соответствии с документом по итогам 2020 года средний курс составит 70,7 руб., а в феврале Сбербанк прогнозировал его на уровне 64,5 руб.

Прогноз средних курсов доллара на 2021 и 2022 годы Сбербанк повысил на 5 руб. — с 65 руб. до 70 руб. и с 65,5 руб. до 70,5 руб. соответственно.

Мировые цены на российскую нефть марки Urals, согласно прогнозу Сбербанка, составят $32 за баррель в 2020 году и $50–55 в 2021–2022 годах. В феврале банк прогнозировал цену $59 за баррель Urals в 2020 году и $62 в следующие два года.

По мнению Ярослава Кабакова из ИК Финам, ЦБ не позволит укрепиться рублю ниже 70-72 руб. за доллар.

"Думаю ЦБ зафиксирует рубль у отметки 70-72 за доллар. Дальнейшее укрепление российской валюты будет сильно усложнять жизнь экспортерам, которые в отсутствие внутренних драйверов будут наполнять российский бюджет за счет налоговых отчислений", - отмечает он.

В свою очередь аналитики банка "Санкт-Петербург" полагают, что снижение курса доллара ниже 73 руб. за доллар маловероятно, несмотря на поддержку нацвалюты мягкой политикой ЦБ.

"Стабилизация нефтяного рынка, а также продолжающиеся интервенции ЦБ РФ, позволят оставаться рублю ниже отметки 75 руб./$1. Тем не менее, мы полагаем, что снижение пары "доллар-рубль" существенно ниже 73 руб./$1 выглядит маловероятным в связи с сохраняющимся низким спросом на нефть, который не позволит котировкам вырасти ощутимо выше текущих значений. Рублевым инструментам с фиксированной доходностью поддержку оказывает мягкая риторика Центрального банка и формирующиеся ожидания дальнейшего снижения ключевой ставки", - резюмируют аналитики банка.